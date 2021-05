Xiaomi tanıttı: Telefonları 8 dakikada şarj edecek!

Xiaomi, piyasaya yeni sürdüğü hızlı şarj teknolojisi demosunu tanıttı. Şirket, kablolu ve kablosuz şarj özelliği için rekor kırmayı hedefliyor.

Yeni özellik ile tüketiciler, Mi 11 Pro model telefonlarını 200 W kablolu "HyperCharge" sistemi ile 8 dakikada veya 120 W kablosuz şarj ile 15 dakikada tamamen şarj edebilecekler.

Xiaomi'nin yeni özelliğine ilişkin paylaşımı şu şekilde:

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl