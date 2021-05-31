Xiaomi tanıttı: Telefonları 8 dakikada şarj edecek!

Xiaomi, tanıttığı yeni şarj sistemi ile Mi 11 Pro model telefonlar 8 dakikada şarj edilebilecek.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:49
Xiaomi tanıttı: Telefonları 8 dakikada şarj edecek!
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Xiaomi, piyasaya yeni sürdüğü hızlı şarj teknolojisi demosunu tanıttı. Şirket, kablolu ve kablosuz şarj özelliği için rekor kırmayı hedefliyor. 

Yeni özellik ile tüketiciler, Mi 11 Pro model telefonlarını 200 W kablolu "HyperCharge" sistemi ile 8 dakikada veya 120 W kablosuz şarj ile 15 dakikada tamamen şarj edebilecekler.

Xiaomi'nin yeni özelliğine ilişkin paylaşımı şu şekilde:

Şirket tarafından yapılan açıklamada, hızlı şarj sistemlerinin her daim tescilli şarj cihazları ve kabloları gerektirdiği belirtildi. Şirket ayrıca, sistemin evde kullanıma uygun olduğunu ifade etti.


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