Xiaomi tanıttı: Telefonları 8 dakikada şarj edecek!
Xiaomi, tanıttığı yeni şarj sistemi ile Mi 11 Pro model telefonlar 8 dakikada şarj edilebilecek.
Xiaomi, piyasaya yeni sürdüğü hızlı şarj teknolojisi demosunu tanıttı. Şirket, kablolu ve kablosuz şarj özelliği için rekor kırmayı hedefliyor.
Yeni özellik ile tüketiciler, Mi 11 Pro model telefonlarını 200 W kablolu "HyperCharge" sistemi ile 8 dakikada veya 120 W kablosuz şarj ile 15 dakikada tamamen şarj edebilecekler.
Xiaomi'nin yeni özelliğine ilişkin paylaşımı şu şekilde:
Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021
Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl
Şirket tarafından yapılan açıklamada, hızlı şarj sistemlerinin her daim tescilli şarj cihazları ve kabloları gerektirdiği belirtildi. Şirket ayrıca, sistemin evde kullanıma uygun olduğunu ifade etti.
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