ABD'den, kara listede bulunan Xiaomi kararı
ABD Savunma Bakanlığı, mahkeme tutanaklarına göre Çinli telefon üreticisi Xiaomi'yi yasaklı şirketler listesinden çıkaracak. Böylece Çinli şirket ABD'den tekrar yatırım alabilir hale gelecek.
Tutanakta tarafların davaya konu olan sorunlarını aralarında çözmek üzere anlaştı. Böylece Washington ve şirket arasında yaşanan anlaşmazlık uzlaşmayla sona ermiş oldu. Xiaomi Reuters'ın konuya ilişkin sorularına henüz yanıt vermedi.
Bu yılın başında Trump yönetimi Xiaomi'yi Çin ordusu ile bağlantılı şirket olarak sınıflandırmış ve şirketi ABD'den yatırım almasını engelleyen kara listeye eklemişti.
MAHKEMEYE TAŞIMIŞTI
Xiaomi Çin ordusu ile ilişkisi olduğu iddialarını reddetmiş ve bu kararı "yasa dışı ve anayasaya aykırı" olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşımıştı.
GEÇİCİ OLARAK DURDURMUŞTU
Mahkeme, Ocak ayında Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından kara liste uygulamasını Mart ayında geçici olarak durdurmuştu.
HİSSELERİ YÜKSELDİ
Tarafların uzlaştığına ilişkin haberlerin ardından Hong Kong borsasında işlem gören Xiaomi hisseleri yüzde 6'dan fazla yükseldi.
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