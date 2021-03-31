Xiaomi logosunu değiştirdi: Sosyal medya bu 'değişimi' konuşuyor

Akıllı telefon ve cihazlar üreticisi Xiaomi, logosunda değişikliğe gitti. Xiaomi'nin yaptığı değişim, sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2021 Çarşamba, 10:10
Xiaomi logosunu değiştirdi: Sosyal medya bu 'değişimi' konuşuyor
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, logosunu değiştirdi. Şirket, yeni logosunda kareye benzeyen önceki tasarımını daha kavisli bir hale getirdi.

Yeni ve eski logo arasında büyük bir fark olmaması sosyal medyada çokça konuşuldu.


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