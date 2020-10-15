Xiaomi’den Apple’a kutu göndermesi
Apple’ın hem kulaklığı hem de şarj adaptörünü ayrı bir şekilde satma kararına Xiaomi’den bir gönderme geldi.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni tanıttığı iPhone 12 serisinin kutu içeriğinde şarj adaptörü ve kulaklıklarını kaldırma kararı almıştı. Kullancılar ise şirketin aldığı bu kararı sosyal medya üzerinden tepkileri ile eleştirdi.
Apple’ın bu kararına ise Çin merkezli Xiaomi’den bir gönderme geldi. Xiaomi, resmi Twitter hesabından, "Endişelenmeyin, hiçbir şeyi kutunun dışında bırakmadık" not ile Mi 10T Pro'nun video paylaşımı yaparak, Apple'a göndermede bulundu.
Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX— Xiaomi (@Xiaomi) October 14, 2020
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