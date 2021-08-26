26 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Vadi İstanbul Açık Hava Sahnesi'nde önceki akşam bir usta vardı. Ülkenin gülümseten yüzü Şener Şen, yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüğü "Zengin Mutfağı" ile sevenleriyle buluştu.

Sahne kısmına girişte uzun bir kuyruk, yediden yetmişe herkes Şener Şen'i sahnede görmenin heyecanı içinde. Elinde bastonuyla gelen yaşlı bir çift, yıllar önce seyrettiği filmi konuşuyor. Bahsettikleri film "Zengin Mutfağı"... Başar Sabuncu'nun Vasıf Öngören'in aynı adlı tiyatro oyunundan beyaz perdeye aktardığı 1988 yapımı filmin başrolünde yine Şener Şen var. Varlıklı bir evde çalışanların hayatlarını anlatırken siyasi mesajlar veren oyun ne yazık ki bugün de güncelliğini koruyor.

Oyun ilk kez, 1977 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından Başar Sabuncu rejisiyle sahnelendi. Bu oyunda Lütfü Usta rolünde yine Şener Şen vardı.

Oyunda, 1970 yılında, Türkiye'de büyük bir işçi eylemi olan 15-16 Haziran Olayları sırasında bir konağın mutfağında gelişen olaylar anlatılıyor. Oyunun mekânı olan "zengin mutfağı"nda aşçılık yapan iyi niyetli Lütfü Pehlivan, sınıf bilincine sahip olmayan ve çevresinde gelişen olaylara göre kendini konumlandırmaya çalışan bir karakter. Oyunda Lütfü Pehlivan karakterinin geçirdiği değişim gözler önüne seriliyor.

Önceki akşama gelecek olursak, yaklaşık iki saat süren oyunda, Şener Şen oyunu en başından sonuna kadar ayakta tutan isim. Oyunun temposunda arada düşüşler olması seyircinin bazen oyundan kopmasına neden olsa da büyük ustayı sahnede seyretmenin keyfi bir başka...

Oyunda üstüne basa basa, ısrarla tekrarlanan replik, "ya bizdensindir ya da değil, ölçü önemli" cümlesi bugüne de bir mesaj niteliğinde.

Oyunun anlatıcılığını da üstlenen Şener Şen yani Lütfü Usta ile başlayan oyun yine Şener Şen ile bitiyor.

Bize de büyük ustayı ayakta alkışlamak kalıyor.