Usta sanatçı Genco Erkal'a "Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi
Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Gence Erkal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilerek 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianamede değerlendirilmek üzere İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
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