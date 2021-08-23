Usta sanatçı Genco Erkal'a "Erdoğan'a hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

DHA
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:03
Usta sanatçı Genco Erkal'a
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Sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla Gence Erkal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilerek 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. 

İddianamede değerlendirilmek üzere İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 
 


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