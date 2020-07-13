Ya şampiyonluk, ya düğüm günü

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:52

Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk yolunda bugün kritik maçlar oynanacak. Trabzonspor’un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir, saat 21.00’de hakem Cüneyt Çakır’ın yöneteceği maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor’la karşılaşacak.

Trabzonspor ise Atatürk Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun düdük çalacağı karşılaşmada Yukatel Denizlispor’a konuk olacak. İki maçın bitiminde Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonu belli olabilir.

Başakşehir, Konyaspor’u yener, Trabzonspor da Yukatel Denizlispor’a kaybederse, İstanbul ekibi ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014’te İstanbul Başakşehir şeklinde değiştiren kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor. Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırma şansına sahip.

Bugünkü maç öncesi Turuncu-Lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor ise şampiyonluk iddiasını sürdürmek için deplasmanda Yukatel Denizlispor’u mağlup edip, Başakşehir’in de Konya’da puan kaybetmesini bekleyerek şansını son iki haftaya taşımayı amaçlıyor.

