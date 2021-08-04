Yaban kedileri 'yüzyıllar sonra' Hollanda'ya geri döndü
Avlanma ve orman sayılarının azalması nedeniyle orta çağlarda Hollanda'yı terk eden yaban kedileri, çevre planlamalarının düzenlenmesinin ardından yüzyıllar sonra geri döndü.
Yaban hayatı koruma kuruluşları için küresel iş ağı ve veri platformu ARK, yüzyıllar önce ortadan kaybolan yaban kedilerinin güney Hollanda'nın Limburg ormanlarına geri döndüğünü söyledi.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, avlanma ve ormanların azalması nedeniyle orta çağlarda Hollanda'yı terk eden kediler, yüz yıllar sonra tekrar bölgede görüldü.
Uzmanlar, diğer kedilere göre daha uzun bacakları ve daha düz bir kafası olan yaban kedilerinin Hollanda'ya dönüşünü, odun hasadı yerine doğayı koruyan orman planlamasının sonucu olduğunu söyledi.
İsviçre merkezli ARK'ta çalışan biyolog Hettie Meertens, kedilerin geri dönüşünün, Hollanda'nın güneyindeki Limburg bölgesindeki ormanların yeniden vahşileştiğinin bir işareti olduğunu belirtti.
2013'ten bu yana güney Limburg'da yaban hayvanlarının sayının arttığını vurgulayan Meertens, hayvanların Almanya'nın Eifel dağları ve Belçika Ardennes'den kendilerine uygun yeni bölgeler aramak için taşındıklarını söyledi.
Meertens ayrıca ARK'ın ağaçlara takacağı kameralar ile bu vahşi kedilerin sayısını belirlemeye çalışacaklarını ifade etti.
Gelincik benzeri bir memeli olan çam sansarları da 2015 yılından itibaren bölge ormanlarına geri dönmüştü.
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