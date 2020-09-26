Yabancı uyruklu genç kadın apartman merdivenlerinde ölü bulundu
Fatih'te yabancı uyruklu genç bir kadın, 4 katlı apartmanın merdivenlerinde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölüm olayı üzerine polis, ölen kadın ile aynı evde yaşadığı öğrenilen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı.
Olay, Molla Gürani Mahallesi Şakrak Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri, sabah saat 05.30 sıralarında üçüncü katta bulunan merdivenlerde genç bir kadının hareketsiz yattığını görerek durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis incelemelerinde ölen kadının 20 yaşındaki N.S. olduğunu belirlendi. Polis ekipleri daha sonra binada ve genç kadının yaşadığı üçüncü kattaki dairede detaylı olay yeri incelemesi yaptı.
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Polis, ölen N.S. ile aynı evde yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek arkadaşı ile beraberindeki 2 kişiyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sorgulamak üzere polis merkezine götürdü.
N.S.'nin ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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