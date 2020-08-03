Yalancının Beden Dili
Beden dili uzmanı Dr. Lillian Glass, Yalancının Beden Dili’nde, masum küçük yalanlardan insanların hayatını değiştiren palavralara kadar aldatma sinyallerini ortaya çıkarmak için kullandığı hızlı ve kolay teknikleri ve yaklaşımları sunuyor. Glass, aldatma sinyallerini Bill Clinton, O. J. Simpson, Jennifer Aniston, Lance Armstrong gibi pek çok ünlünün fotoğrafları üzerinden açıklıyor.
Dünyaca ünlü beden dili uzmanı Dr. Lillian Glass, jüri üyelerine ya da FBI'ya danışmanlık yaparken ve eğitim verirken masum küçük yalanlardan insanların hayatını değiştiren palavralara kadar aldatma sinyallerini ortaya çıkarmak için kullandığı hızlı ve kolay teknikleri ve yaklaşımları bu kitapta okurlara sunuyor. Aldatma sinyallerini Bill Clinton, O. J. Simpson, Jennifer Aniston, Lance Armstrong gibi pek çok ünlünün fotoğrafları üzerinden açıklaması, akılda kalmalarını sağlamak açısından büyük fayda sağlıyor.
Yalancının Beden Dili / Lillian Glass / Çeviren: Gizem Yanbolluoğlu / Paloma Yayınevi / 244 s.
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