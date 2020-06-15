Yalova merkezli 6 ilde FETÖ operasyon
Yalova merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonda, 7’si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalarda, Yalova merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7’si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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