Yalova merkezli 6 ilde FETÖ operasyon

15 Haziran 2020 Pazartesi, 16:22

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, Yalova merkezli 6 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7’si muvazzaf, 3'ü emekli asker olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.