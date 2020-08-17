Yalova'da Marmara Depremi'nin yıl dönümünde anma
Yalova’da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yaşamını yitirenler, 21'inci yıl dönümünde anıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulan törende Yalovalılar, ‘17 Ağustos Deprem Anıtı’nı çiçeklerle donattı.
Yalova’da büyük hasara neden olan Gölcük merkezli 17 Ağustos 1999'daki depremde hayatını kaybedenler, felaketin 21’inci yılında anıldı.
2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği, 10 bin 201 bina ve iş yerinin yıkıldığı depremin yıl dönümündeki anmaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Yalova Meydanı'ndan hareketle Yalovalılar, Gazipaşa Caddesi üzerinden 17 Ağustos Parkı’nda bulunan Deprem Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşün ardından anıtın önünde saygı duruşunda bulunanlar ve yakınlarını kaybedenler dualar okudu. Felakette hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Yalovalılar, deprem döneminde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi.
Anma programına katılanlar, maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat ederken, İl Müftülüğü görevlileri de Kuran ve ilahiler okudu. Saat 03.02 olduğunda ise depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Video Haberler
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı