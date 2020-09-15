Yalova'da yeni koronavirüs tedbirleri

15 Eylül 2020 Salı, 19:23

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Meclisi, Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı.

Toplantıda, 65 üstü vatandaşların 09.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 18 yaş altı çocuk ve gençlerin saat 20.00'den sonra yanlarında aileleri olmadan sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verildi.

Ayrıca İşkur, SGK ve sağlık personelinden oluşan bir ekip kurularak 50'den fazla çalışanı olan işletmelere Kovid-19 salgın tedbirlerine uyum konusunda denetim yapılması, her işletmede mutlaka el dezenfektanı bulundurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan karantina kararına uymayanlar, yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacak.

Hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinden hareketle izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine karar verildi.

Pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

İzolasyon süresince yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecek, yurt ve pansiyonların güvenliğinin ise 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek.

Hakkında ikametinde izolasyon kararı verilmiş geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerle izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler, kendilerine tahsis edilen yurtlar veya pansiyonlara yerleştirilecek, bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacak.

Tedbirlere uymayanlar hakkında para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinse adli işlem başlatılması karara bağlandı.