Yandaş yazar: Türkiye uçaksız bile yangın söndürmede lider

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:57

Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınları acı sonuçlarla devam ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yangın bölgesinde halka çay fırlatmasına tepkiler sürerken iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel tepki çeken satırlar kaleme aldı. Tezel, hükümetin yangınlara müdahalede yetersiz olduğunu söyleyen sosyal medya kullanıcılarını hedef aldı.

"UÇAKSIZ BİLE YANGIN SÖNDÜRMEDE LİDER ÜLKE"



Türkiye'nin uçaksız 'bile' yangın söndürmede başarılı olduğunu iddia eden Tezel, "Sosyal medyadaki linççi tayfaya bakarsan iklim değişikliğini bile AK Parti çıkarmıştır! Türkiye uçaksız bile yangın söndürmede lider ülke" diye yazdı.

'AKP iktidarının orman yangınlarına müdahalede başarısız olduğunu' söyleyen sosyal medya kullanıcıları hedef alan Tezel, "Sosyal medyadaki klavye delikanlılarına bakarsan müteahhitlere yer açmak için bile AK Parti yangınları çıkarmış olabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasayı hatırlatıp; yanan yerler başka amaçla kullanılamaz, ağaçlandırılır demesine rağmen muhalefet partileri sosyal medyadaki yalanlara, komplo teorilerine destek çıkan açıklamalar yaptılar" ifadelerini kullandı.

Bu esnada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan orman katliamının önünü açan düzenlemeyi imzalamıştı.