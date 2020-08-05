Yandaşın dilinden İstanbul Sözleşmesi kavgası: Kafa yarılıyor, göz patlıyor

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:48

Kadına şiddete karşı önemli kazanımlar getiren İstanbul Sözleşmesi ile ilgili gericilerin bir süredir yükselttiği ve AKP içerisinde de yankı bulduğu sesleri, AKP'ye yakın yazarları da "itidal" uyarısı yapmaya yöneltti.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, İstanbul Sözleşmesi üzerinden AKP içerisindeki kavga hakkında açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan İsmail Kılıçarslan, “Konuşarak anlaşmanın mümkün olmadığı bir akıl tutulması hüküm sürüyor yurtta” dedi.

Sert tartışmalar nedeniyle insanların kırıldığını söyleyen Kılıçarslan, “Yahu eline ne geçirirsen karşı tarafa bilinçsizce atıyorsun. Kafa yarılıyor, göz patlıyor, yaralanıyor insanlar. Bi dur. Bi sakin ol. Karşısı kim? Sensin işte senin karşındaki. Bunu anlamayacak ne var” ifadelerini kullandı.

Yandaş yazar, tartışmaların bitmek bilmemesinin iktidara zarar verdiğini de "Tansiyon düşmezse elde kalacak o hasta" ifadeleriyle dile getirdi.