Yandaşlar 'İnce'yi canlı gördü!

13 Ağustos 2020 Perşembe, 12:52

CHP’li Muharrem İnce’nin yeni hareket başlatmasına ilişkin basın toplantısını iktidar medyasının bütün kanalları canlı yayınla verdi.



A Haber, Kanal 24, CNN Türk, TGRT gibi kanallar İnce’nin basın toplantısı öncesi konuyla ilgili yayın başlattı ve İnce’nin açıklamaları sonrasında da konu uzun uzun işlendi. TRT Haber de basın toplantısını canlı verdi.

İLHAN TAŞÇI PAYLAŞTI

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da durumu sosyal medya hesabından, ekran görüntüleriyle paylaşarak” Muharrem İnce’nin basın toplantısını A Haber’den TGRT’ye kadar tüm televizyon kanalları canlı yayınladı” dedi.

İnce basın toplantısında bu durumla ilgili “Yandaş medyaya gelince. Bana olan yakınlığımız gözlerimi yaşartıyor. Ne kadar çok beni seviyormuşsunuz da ben anlayamamışım! Ama memleket hareketi gerçekleri haykırmaya başladığında ekranlarınızı bana kapatacağınızı biliyorum ama merak etmeyin memleket hareketi medyayı da özgürleştirecektir” ifadesini kullanmıştı.