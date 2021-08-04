Yangın söndürme çalışmalarına katılan Alperen Duymaz'dan 'vatan haini' yorumuna yanıt
Yangın söndürme çalışmaları sırasında canlı yayın açan ve ardından "Help Turkey" paylaşımı yapan Alperen Duymaz, bir takipçisinin "vatan haini" yorumuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
Çukur, Bodrum Masalı, Çarpışma ve Son Yaz gibi dizilerde oyunculuk yapan Alperen Duymaz, iki gün önce yangın söndürme çalışmaları sırasında sosyal medyadan canlı yayın açmıştı.
Duymaz, daha sonra "Help Turkey" paylaşımı da yapmış ancak bir kesim tarafından bu duruma tepki gösterilmişti.
"VATAN HAİNİ" YORUMU TEPKİ ÇEKTİ
Duymaz'ın paylaşımının altına bir kullanıcı, "Seni çok severdim ama beş para etmez bir vatan haini olduğunu görüyorum, yazık devlet bölgede her şeyi yapıyor. Ülkemi aciz duruma düşürme çabalarınız boşa çıkacak" yorumunda bulundu.
Duymaz, ise gelen yoruma karşılık şu cevabı verdi:
"Vicdanınızın varlığını hissettiğinizde, insan olduğumuzun bilincine vardığınızda, bölgeye bizzat gidebilmek için can atan 10 yaşında aslan yavrularının bölgeye vardıktan sonra gösterdikleri çabayı, kiloları kadar kaldırdıkları su bidonlarını canları pahasına yetiştirdiklerini gördüğünüzde, doğa sevgisini, birlik beraberliğin ne demek olduğunu gördüğünüz manzarayı zerre anladığınızda, kuşların yuvalarını terk etmedikleri ve etmeyecekleri için bağırarak acı içinde yanarak can verdiğini duyduğunuzda, kabullenebildiğinizde, kibirlenmediğinizde, 'yanlış' diyebildiğinizde, oturur bu durumu uzmanlığımız olmamasına rağmen çevrelice değerlendiririz. Çok da isterim birlik içinde toprağı filizlendireceğimiz nice sabahlar, yarınlara, aydınlıklara. Selametle."
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