Yangına en fazla "sigara" neden oluyor

20 Haziran 2020 Cumartesi, 11:04

Fotoğraf: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerinden yararlanarak hazırladığı Haziran 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni’ni yayınladı. Bültende şu sonuçlara yer verildi:

123 İSTASYONLA HİZMET VERİLİYOR

İstanbul’da Mayıs 2020 itibariyle 123 istasyonda, 4 bin 244 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyeci hizmet veriyor. 2019 yılı sonu itibari ile 3 bin 640 kişiye 1 profesyonel itfaiyeci düşüyor.

2020 YILINDA TOPLAM 7 BİN 788 YANGIN GERÇEKLEŞTİ

İstanbul’da, 2019 yılında toplam 22 bin 543 yangın meydana geldi. 2019 yılı ilk beş aylık döneminde bu sayı 7 bin 980 olarak kaydedildi. 2020 yılının ilk beş ayında meydana gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 7 bin 788 olarak kaydedildi.

YANGIN SAYISI AVRUPA YAKASINDA DAHA FAZLA

2019 yılında İstanbul’daki yangınların yüzde 69,7’si Avrupa yakasında, yüzde 30,3’ü ise Anadolu yakasında meydana geldi. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, Anadolu yakasındaki 2 bin 502 yangın toplam yangınların yüzde 32,1’ini; Avrupa yakasındaki 5 bin 286 yangın ise yüzde 67,9’unu oluşturdu.

EN AZ YANGIN ADALAR, ŞİLE VE BAKIRKÖY’DE

2020 yılının ilk beş aylık döneminde, Anadolu yakasında en fazla 341 yangın ile Pendik, en az 22 yangın ile Adalar’da gerçekleşti. Avrupa yakasında, en fazla 409 yangın ile Esenyurt, en az 81 yangın ile Bakırköy’de meydana geldi.

YANGIN NEDENİ OLARAK 'SİGARA' İLK SIRADA

2020 yılının ilk beş aylık döneminde, sigara nedeni ile 2 bin 670 (toplam yangınların yüzde 34,3’ü), elektrik nedeni ile 2 bin 382 (toplam yangınların yüzde 30,6’sı) ve kasıt nedeni ile 552 (toplam yangınların yüzde 7,1’i) yangın meydana geldi. Çocukların ateşle oynaması ile 128 (yüzde 1,6) ve parlama nedeni ile 120 (yüzde 1,5) yangın çıktı.

Sigara yangınlarında en fazla Küçükçekmece (191), Arnavutköy (173) ve Gaziosmanpaşa (159) ilçeleri yer aldı. Sigara yangınlarının en az görüldüğü ilçeler ise Adalar (4), Silivri (13) ve Şile (15).

EN FAZLA YANGIN ÇIKAN MAHALLE

Bu yılın ilk 5 ayında en fazla yangın Ziya Gökalp (Başakşehir-76) ve İnönü (Küçükçekmece-47) mahallerinde oldu. Bu mahallelerin dışında Halkalı Merkez’de (Küçükçekmece) 46, Aydınlı’da (Tuzla) 44 ve Güvercintepe (Başakşehir) mahallesinde 43 yangın geçekleşti.

KİLOMETREKAREYE ORTALAMA 1,5 YANGIN

İstanbul’da 2019 yılında kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 4,2 olurken, 2020 yılının ilk beş ayında 1,5 oldu.

GAZİOSMANPAŞA İLK SIRADA

2019 yılında, ilçe düzeyinde kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Fatih (67,9), Gaziosmanpaşa (55,4) ve Güngören (52); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Şile (0,2), Çatalca (0,3) ve Silivri (1,2) olarak kaydedildi. 2020 yılına gelindiğinde, kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Gaziosmanpaşa (24,6), Fatih (22,8) ve Beyoğlu (18,7); en az yangının görüldüğü ilçeler ise Çatalca (0,1), Şile (0,1) ve Silivri (0,3) olarak sıralandı.

MÜDAHALE SÜRESİ 5 DAKİKA 23 SANİYE

İtfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresi en fazla olan ilçeler Şile (8 dakika 2 saniye), Silivri (7 dakika 39 saniye), Beykoz (7 dakika 25 saniye) ve Çekmeköy (7 dakika 22 saniye) oldu. Ortalama müdahale süresi Adalar’da 2 dakika 49 saniye, Fatih’te 3 dakika 45 saniye, Güngören’de 4 dakika 6 saniye ve Bahçelievler’de 4 dakika 22 saniye olarak gerçekleşti.

EN FAZLA YANGIN OCAK AYINDA

2020 yılının ilk beş aylık döneminde en fazla yangın ocak ayında (1860), en az yangın mayıs ayında(1148) gerçekleşti. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde ise en fazla yangın mart ayında (1863), en az yangın şubat ayında(1344) gerçekleşti.

2.004 KONUT YANGINI MEYDANA GELDİ

2019 yılında, 4 bin 966 konut, 179 fabrika ve bin 630 araç yangını meydana geldi. 2019 yılının ilk beş aylık döneminde 2 bin 258 konut yangını meydana gelirken, 2020 yılı ilk beş aylık döneminde yüzde 11 azalışla 2 bin 4 oldu. Fabrika yangını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalışla 59 olarak gerçekleşti. Orman fundalık yangını ise yüzde 53 artışla 29 olarak kaydedildi.

22 BİN 482 İTFAİ OLAY GÖRÜLDÜ

2020 yılının ilk beş aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 22 bin 482 itfai olay meydana geldi. 2019 yılının aynı döneminde bu rakam, 21 bin 637 idi. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde; en fazla Pendik (1.003), Fatih (978) ve Esenyurt (908); en az Adalar (104), Çatalca (218) ve Şile (232)’de itfai olay gerçekleşti.