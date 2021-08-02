Yangınlara karşı müftülük devrede: Minarelerden 'yağmur duası' okundu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 17:35

Günlerdir devam eden orman yangınlarının etkilediği illerin başında gelen Antalya'da bilanço söndürme çalışmalarının yetersizliği nedeniyle her dakika büyüyor.

Yangının etkilediği ilçelerden Alanya'da ise müftülük çözümü yurttaşları "yağmur duası"na çağırmakta buldu.

İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan çağrıda “Kıymetli Vatandaşlarımız; 02 Ağustos 2021 Pazartesi Günü (bugün) Öğle Namazına müteakip (saat 13:30) merkezi sistem aracılığıyla minarelerden yapılacak olan "Yağmur Duası"na eşlik etmeye ve "amin" demeye tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Rabbimiz memleketimizi ve milletimizi her türlü afetlerden ve musibetlerden muhafaza eylesin. Ülkemizin farklı yerlerinde çıkan yangınların, daha fazla can ve mal kaybı yas¸anmadan en kısa sürede so¨ndu¨ru¨lmesi ic¸in c¸alıs¸an tu¨m görevlilere Yüce Mevlâmızdan gu¨c¸ ve kuvvet temenni ediyoruz." denildi.

Çağrı sonrası ilçede bulunan camilerin minarelerindeki hoparlörlerden merkez sistemden okunan yağmur duasının sesi yükseldi.