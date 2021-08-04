Yangınlarda büyük zarar gören Antalya ve Muğla’nın belediye başkanları Cumhuriyet’e konuştu

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Muğla ve Antalya’daki orman yangınları sürüyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek son durumu Cumhuriyet’e anlattı.

Muğla’da birçok noktada yangınların sürdüğüne değinen Gürün, “Bazı yerlerde kontrol altına alındı. Soğutma yapılıyor ama özellikle Seydikemer ve Kavaklıdere’de hava koşullarına göre yeniden alevlenme ihtimali var. Marmaris’te yangın devam ediyor. Belediye olarak bizim asli görevimiz sadece yerleşim birimlerindeki kısımlarda yangınla mücadele etmek ama bütün lojistik desteği, orman su ihtiyacını, arasözlerin suyla doldurulması konusunda büyükşehir belediyesi ve MUSKİ ekipleri olarak onlara katkı yapıyoruz. Ayrıca yerleşim birimlerinin etrafında yangının yaklaştığı an orada bariyer kurarak konut alanlarına, meskun alanlara sıçramasını engelliyoruz” dedi.

‘KORKU FİLMİ GİBİ’

Gürün, en önemli meselenin uçak ve helikopter olduğuna dikkat çekerek özetle şöyle konuştu: “Eğer, erken tespit, erken ve etkin müdahaleyi yerine getirebilirsek yangını büyümeden boğabiliyoruz ama biz bunu yapamadık. Ormanlar yanıyor. Ne zaman bitecek? Orman bittiği zaman yangın da bitecek. Yangının tümüyle söndürülmesi şu anda bu uçaklarla mümkün görünmüyor. Ben de herkes gibi kendimi çok aciz hissediyorum. Korku filmi seyrediyormuş gibi seyrediyoruz. Söylenecek çok şey var, yangın bittikten sonra bütün verilerimizi, tespitlerimizi, yaşanan eksiklikleri ve önerilerimizi kamuoyuyla paylaşacağız ama şu anda tek derdimiz yangının biran önce söndürülmesi.”

Antalya’daki yangınların hızla devam ettiğini anlatan Böcek, “Poyraz, söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. 2’si orman işçisi olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. 45 bin 700 dekar tarım alanı zarar gördü. Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa’da gece gündüz demeden canla başla yangını söndürmek ve yaraları sarmak için çalışıyoruz. Ormanlık alanda çıkan yangının sarp bölgelerde olması nedeniyle karadan insan gücü ve araçlarla alevlere ulaşmak neredeyse imkansız. Bu nedenle günlerdir yangın söndürme uçağı ve helikopter sayısının artırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Doğal afetlerde gerekli önlemlerin alınması halinde kayıpları en aza indirmenin mümkün olduğunu söyleyen Böcek, “Manavgat, Antalyamızın en yeşil yerlerinden birisiydi ama şimdi gökyüzünden kül yağıyor. Gündoğmuş’a gittiğimizde alevler ilçe merkezine kadar gelmişti. İnsanlarımızın yaşadığı korku ve çaresizliği hissediyoruz. Süreç uzadıkça moraller bozuluyor, sinirler geriliyor ama biz inanın tüm personelimizle sahadayız” dedi.

‘NE İLK NE DE SON’

“Bu, ne ilk ne de son yangın olacak” diyen Böcek, Manavgat yangınının yangın söndürme uçağı konusundaki eksikliği ortaya koyduğunu söyledi. Böcek, “Yangınlar söndürüldükten sonra yaraların en kısa sürede sarılacağından hemşerilerimizin endişesi olmasın. Büyükşehir belediyesi olarak yangın sonrasındaki süreçte de onların yanında olacağız ve üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.