Yangınları önlemek için İHA’lar görevde

İzmir ve Ege Bölgesi’nde geçen yıl yaşanan orman yangınları nedeniyle “yeterli yangın söndürme uçağı yok” diye eleştirilen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu tarafından (THK) yeni kiralanan Rus yapımı uçakları tanıttı.

Mehmet İnmez
18 Haziran 2020 Perşembe, 06:00
Abone Ol google-news

Türkiye’nin Akdeniz çanağında yangınla mücadelede birinci olduğunu söyleyen Pakdemirli, insansız hava aracının 24 saat boyunca 3.5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyeceğini belirtti.

İHA’nın bu sayede 361 yangın gözetleme kulesinin görevini yapacağını belirten Pakdemirli, 776 kulede 24 saat insan ile gözetleme, 117 kuleden 254 kamera ile gözetleme yaptıklarını aktardı.


Video Haberler