Yanığa ne iyi gelir, yanık tedavisi nasıl yapılır?

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:00

Hem yetişkinlerde hemde çocuklar arasında en yaygın görülen ev kazalarından biri yanıklar. Kaynar sıvılardan haşlanma, kimyasal yanıklar, elektrik yanıkları, ateşle temas ve aşırı güneşe maruz kalma sonucunda oluşan yanıklar çok fazla acı verici olabiliyor. Etkilenen cilt hücrelerinin ölmesine neden olan yanık probleminde, en çok da doğru ve zamanında tedavi önem taşıyor.

YANIK NEDİR?

Yanık; aşırı derecede ısı, radyasyon, güneş, elektrik ve kimyasal madde temasına maruz kalma sonucu ciltte oluşan hasar şeklinde tanımlanabilir. Yanıklar; derinlik ve şiddet açısından cilt yüzeyine ne kadar nüfuz ettiğine bağlı olarak; birinci, ikinci veya üçüncü derece yanık şeklinde sınıflandırılır.



YANIK DERECELERİ

Birinci derece (yüzeysel) yanıklar

Birinci derece yanıklar; yalnızca derinin en dış tabakası olan epidermis tabakasını etkiler. Yanığın fiziksel görünümü kırmızı, kuru ve kabarcıksızdır. Yanık bölgesinde hafif ağrı hissedilebilir. Birinci derece yanıklara güneş yanığı örnek verilebilir. Bu tür yanıklarda uzun süreli doku hasarı çok nadiren görülür ve genellikle cilt renginde hafif bir değişim gözlenir.

İkinci derece yanıklar

Epidermisin yanı sıra dermis olarak adlandırıaln tabakayı da etkileyen ikinci derece yanık vakalarında, yanığın fiziksel görünümü kırmızı, beyaz, kabarcıklı, benekli ve şiş olabilir. Bu yanık türünde orta şiddette ağrı hissedilebilir.

Üçüncü derece yanıklar

Üçüncü derece yanıklar epidermis ve dermis tabakalarını yok etmenin yanı sıra, cildin yağ tabakasına kadar nüfuz eder ve kemik, kas ve tendonlarda kalıcı hasara neden olabilir. Buna ek olarak, yanık bölgesinde kahverengi, siyah veya beyaz lekeler görülebilir. Sinir uçları tahrip olduğu için bölgede his kaybı gözlenir. Bü türdeki yanıklar, yoğun bir tedavi ve rehabilitasyon süreci gerektirir.

YANIK VAKALARINDA İLK YARDIM

Yanık vakalarında en önemli olan adımlardan biri, yanık bölgeye en kısa sürede müdahale etmek. Yanık vakalarında yapılması gereken acil müdahaleler yanık derecelerine göre şu şekilde sıralanabilir:

Birinci Derece Yanıklar İçin İlk Yardım

Yanmış cildi, soğuk suya daldırın veya bölgeye soğuk kompres yapın. Buz kullanmaktan kaçının, çünkü buz koyulması daha büyük hasara yol açabilir.

Yanık bölgesi çok çabuk şişebileceği için aksesuarları hızla çıkartmak önemlidir, ancak bu işlemin nazikçe yapılması gerektiğini unutmayın.

Yanık üzerine yağ, losyon veya Jel sürmeyin. Yanık bölgesine günde 2-3 kez doktorunuzun önereceği uygun bir merhem sürmek yeterli olacaktır. Bu sayede, bölgenin kuruması önlenir ve kişinin hissettiği ağrı azalır.

Yanmış bölgede ağrı hissedilebileceğinden, ağrı kesici desteği sağlanması oldukça önemlidir.

İkinci ve Üçüncü Derece Yanıklar İçin İlk Yardım

Kişinin alevlerden kurtulmasına yardımcı olun ve üzerindeki ateşi söndürün.

Yanmış bölgelerde şişlik ve deride derin hasar görülebileceği için, yaralanan kişinin yanan malzemeyle temasını hemen kesin. Sıcak veya yanmış giysileri çıkarın. Giysiler cilde yapışmışsa, etrafını kesin veya yırtın. Takı, kemer gibi eşyaları da çıkarın.

Yanık bölgesini soğuk suya tutarak derhal en yakın sağlık merkezine başvurun.

Asit Yanıkları İçin İlk Yardım

Yanığa neden olan faktörü ortadan kaldırın ve asit yanığı görülen bölgeyi en az 10 dakika boyunca soğuk su altına tutarak asidi deriden arındırın.

Kimyasalla temas eden giysi ve aksesuarları hızla çıkarın. Kimyasalın giysilerden cilde yayılmadığından emin olun.

Yanmış bölgenin üzerini örtün.

Derhal en yakın sağlık merkezine başvurun.

YANIKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Birinci Derece Yanıklar

Küçük ya da birinci derece yanıkların çoğunlukla evde tedavi edilmesi mümkündür. Bu vakalarda, birkaç hafta içerisinde iyileşme gözlenir.

İlk yardımın ardından yanık bölgesine steril bez ve yanık merhemiyle pansuman yapılmalıdır.

İnflamasyon ve ağrı görülen durumlarda, ağrının hafifletilmesi amacıyla ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

Yanık, tetanoza yol açabileceğinden, en az 10 yılda bir tetanoz aşısı yaptırmak pek çok durumda olduğu gibi yanığa karşı da koruyucudur.

Yanığın derecesi fark etmeksizin, iyileşme sağlandıktan sonra yanan bölgeye nemlendirici sürülmesi gerekir.

İkinci ve Üçüncü Derece Yanıklar

İkinci ve üçüncü derece yanık vakalarında, yapılan ilk yardım müdahalesi ve tıbbi değerlendirmenin ardından, yanığın türü ve derecesine göre uygun bir tedavi planı oluşturulur. Yanık tedavisinde kullanılan yöntemlere ilaç tedavisi, düzenli pansuman ve cerrahi müdahale örnek verilebilir. Tedavide temel olarak yanık kaynaklı ağrının hafifletilmesi ve kontrol altına alınması, enfeksiyonunun önlenmesi ve ölü dokunun vücuttan çıkarılması hedeflenir. Aynı zamanda, dokuya işlevinin yeniden kazandırılması da tedavide üzerinde durulan hususlardan biridir.Tüm bunların yanı sıra, ciddi yanık vakalarında hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon gibi uzun süre takip gerektiren tedavi yöntemleri de uygulanır.Hasarlı yanıkların tedavisinde kullanılan yöntemler şu şekildedir: