Yapılan mitinglerde İzmir temalı protestolar-3

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 14:51

İstanbul’da dükkânlar, beş gün süre ile kepenklerini kapatmışlardır.

Üsküdar Doğancılar Meydanında 20 Mayıs 1919 günü yapılan ‘Kadıköy Mitingi’ne yaklaşık 30.000 kişi katılmıştır. Anadolu yakasında bulunan bütün vatandaşların büyük bir coşku içerisinde katıldığı miting için bir de davetiye hazırlanmıştır. Üniversite gençliği tarafından hazırlanan davetiyede şunlar yazılmıştır:

“Memleketimizden her gün bir parça düşman ayakları altında çiğnenirken biz Türk ve Müslümanlar bu aziz topraklarımızı kurtarmak çarelerini düşünüyoruz. Bunun için bütün İslam namını taşıyan kardeşler ve hemşirelerimizin bu gün saat üçte Üsküdar Parkı'na gelmelerini bekleriz.”

Üzüntüden ağlayan kalabalık halkın huzurunda ilk sözü alan Şair Tal’at Bey de üzüntüsünü ifade ederek konuşmaya başlar:

“Saygıdeğer Vatandaşlar! Asırlardan beri din yolunda, hak yolunda, Allah yolunda döktüğümüz temiz kanlarımızın rengini, bir de şanlı sancağımızın bu gün şu siyah mateme büründüğünü görüp de ağlamayan bir Müslüman-Türk düşünemem. Ey bütün kuvvetlerin, hâkimlerin, galiplerin en metin, en kuvvetli hâkimi olan Allah! Bize acımıyorsan demin buraya gelirken Muhammed evlâtlarının kollarında gördüğün İzmir matem nişanı hürmetine olsun artık merhamet et. Dünyada galip, mağlup hiç birisi kalmamıştır. Ancak kalıcı olan hak ve adalettir.”

Mitingde; Şair Tal’at (Üsküdarlı) Bey, Ferruh Niyazi Bey, Fahrettin Hayri Bey, Muzaffer Bey, Behçet Bey, Hamit Bey, Sabahat Hanım, Münevver Saime, Naciye Hanım, Hayriye Melek Hanım ve Zeliha Hanımlar konuşma yapmışlardır.

Üsküdar Sultanisi öğretmenlerinden Muzaffer Bey’in mitingde yaptığı konuşmasında şunları söylemiştir:

“Ey Sevgili anneler, kardeşler! Ufkumuzda siyah bulutlar belirdi. Karanlık bir gece içindeyiz. Fakat her gecenin bir sabahı vardır bizi zulüm altında ezmek istiyorlar. (Ezemezler sesleri) Biz kendi elimizle tesis ettiğimiz tahtımızı kirli ellere yıktıramayız. Bize adalet vaat eden ağızlar yalan söyledi. Türklerden ayrılması mümkün olmayan bir hakkı çekip koparmak, İzmir'i bizden ayırmak istiyorlar. Ben bugün eminim; annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız hepimiz her zaman ölmeye hazırız; fakat öz vatanı vermeyeceğiz bunu vermemek için elimizde silâhımız topumuz yok. Fakat Türk’ün bir şeyi, yalnız bir şeyi vardır: O da kalbi ve ruhudur. (İmanı da var sesleri) Türk kalbi durmadı. Türklüğün kanı daima kanıyor... Yaşamak için ölmeye yemin ettik.”