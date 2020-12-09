Yapılan zamlarla asgari ücretlinin evine son bir ayda bir kilo daha az et girdi
Yüksek enflasyona rağmen eriyen ücretler, alım gücünü düşürmeye devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın yaptığı hesaba göre, yapılan zamlarla sadece bir ay içinde bir kilo daha az et, 65 kilo daha az yoğurt, 61 kilo daha az biber, 47 kilo daha az patates, 10 litre daha az ayçicek yağı alınabildi.
Adet fiyatı 70 kuruş olan yumurta fiyatının ortalama 83 kuruşa yükselmesiyle de haneye giren yumurta sayısı 520 adet azaldı. Türkiye’de gıda enflasyonunun 2020 Ocak’tan Kasım’a kadar yüzde 21’i aştığına dikkat çeken Ağbaba, bu oranla Türkiye’nin Avrupa’da gıda enflasyonunda en yüksek ülke konumunda olduğuna dikkat çekti.
Avro bölgesinde ortalama gıda enflasyonu oranının ise yüzde 1.7 civarında olduğu bilgisini veren Ağbaba, “Türkiye, ortalama 49 çalışma saati ile Avrupa ülkelerine göre en fazla çalışma saatine sahip birinci ülke. Avrupa ülkelerinde haftalık çalışma saatinin ortalaması 40.4 saat. Türkiye’de asgari ücretliler Avrupa ülkelerine göre daha fazla çalışırken, daha az kazanıp, daha az beslenebiliyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle çalışanlar artık sofrasına temel besinleri kilogram ile almak yerine tane ile almayı tercih eder hale geldi” dedi.
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