Yapımcı Birol Güven, usta oyuncu Rasim Öztekin'in geleceğe dair planlarını anlattı

09 Mart 2021 Salı, 14:28

Usta oyuncu Rasim Öztekin, yıllardır rol aldığı "Seksenler" dizisinin yapımcısı Birol Güven'le (solda) birlikte

Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin, pazar günü geçirdiği kalp krizinin ardından dün tedavi gördüğü hastanede (8 Mart) hayatını kaybetti.

Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşmış, 62 yaşındaki usta oyuncunun kalp krizi geçirdiği açıklanmıştı.

Yapımcı Birol Güven, usta oyuncunun geleceğe dair planlarını anlattı.

'BUNDAN SONRA ÇALIŞMAYIP, GEZECEKTİK'

Güven, şunları söyledi:

"Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailecek çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun."

SON MESAJINDA ŞİİR VARDI

Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce, yıllardır rol aldığı "Seksenler" dizisinin yapımcısı Birol Güven'e bir şiir gönderdiği ortaya çıktı.

Birol Güven paylaşımında "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Güven, usta oyuncunun mesajını da paylaştı:

"Günaydın patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji... 'Seksenler'de de kullanılabilir."