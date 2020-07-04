04 Temmuz 2020 Cumartesi, 15:24

Patlamanın meydana geldiği fabrika bölgesine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekibi kayıp olduğu belirtilen kişilerin bulunması için görev yapıyor.

Yakınından haber alamayanlardan biri de Avukat Gülşen Uzuner. Twitter hesabından yaptığı açıklamada dayısını patlamada yaşamını yitirdiğini belirterek DNA testi için örnek verildiği bilgisini paylaştı.

Uzuner’in paylaşımı şöyle:

“Fabrika sahibi görevinin başında dedi ülkedeki en yetkili ağızı. Benim bildiğim gözaltında olması gerekiyor onun. Suç delillerini karartmaması, örtbas etmemesi, kaçmaması için! Dayımı Hendek'teki patlamada kaybettik. DNA testi için örnek verildi; henüz sonuç yok. Yaralı ve ölüm kayıtlarında adi yok, bedeni yok. Ama aileyi arayıp diyor ki muhtar cenazeniz yolda geliyor, patron demiş. Devlet bilmiyor, patron nereden biliyor? Cenaze mi kaçırıyorsunuz?”