'Yaramaz Çocuklar'a Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali'nden ödül

27 Nisan 2021 Salı, 15:56

Ahmet Necdet Çupur'un ilk uzun metraj filmi 'Yaramaz Çocuklar', dünya prömiyerini yaptığı 52'nci Visions du Réel - Uluslararası Nyon Belgesel Film Festivali'nden 'Jüri Özel Ödülü' kazandı. Festival jürisi gerekçesinde 'Yaramaz Çocuklar'ın trajik bir aile içi çatışmayı, samimi ve evrensel bir şekilde anlatması sebebiyle ödüle hak kazandığını açıkladı. Filmin Türkiye prömiyeri de Mayıs ayında 40'ıncı İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması'nda gerçekleştirilecek.

20 yıl önce, kardeşleriyle benzer bir süreç geçirmiş ve eğitimine devam edebilmek için Antakya'daki Keskincik köyünden ayrılmış olan Ahmet Necdet Çupur'un kardeşlerine destek olmak için Fransa'dan köyüne dönüp onların yaşadıklarını kayıt altına aldığı belgeselde geçmişle bugün, eskiyle yeni arasındaki büyük çatışmanın öyküsüne tanıklık ediyoruz.

Türkiye - Fransa-Almanya ortak yapımı 'Yaramaz Çocuklar'ın yapımcılığını Liman Film, TS Productions ve Jyoti Film üstlendi. Film, yapım aşamasında, Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği, Türkiye-Almanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu, CNC Fransa, Sundance DFP prodüksiyon, Doha Film Enstitüsü, Hamburg Film Fonu ve Berlinale World Cinema Fund tarafından desteklendi. Post prodüksiyon aşamasında, 'Köprüde Buluşmalar' ve 'Antalya Film Forum'dan ödül kazanan filmin poster tasarımını Daire Creative'ten Arda Aktaş'a ait.