Yardım çığlığı sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Gökçen Ocak yine saldırıya uğradı...

05 Ekim 2020 Pazartesi, 16:30

Maltepe Gülsuyu'nda iddialara göre; eşi Benhur Ocak ile birlikte kayınpederi Kurtuluş Ocak'a ait binada yaşayan 1 çocuk annesi Gökçen Ocak, eve yaptırdıkları tel örgü yüzünden Benhur Ocak'ın amcası Fuat Ocak ve kuzeni Aykut Ocak ile kavga etmeye başladığını söylemişti. Aykut Ocak'ın; amcası, yengesi ve kuzenine doğru ateş ettiği sırada Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak yaralanmış, Aykut Ocak'ın babası Fuat Ocak, ailenin şikâyetini geri alması için Gökçen Ocak'a taciz ve tehditlerde bulunmaya başlamıştı. Gökçen Ocak, uğradığı taciz ve tehditleri sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.

"POLİS OLAYA MÜDAHALE EDEMEDİ"

Dün yaşanan olayda ise iddiaya göre Gökçen Ocak, kızı ve kayınvalidesi Güleren Ocak ile birlikte sokakta yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunan kişiler ile yeniden karşılaştı. Yaşanan kavga sonucunda yaralanan Ocak ailesi yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Gökçen Ocak, “Bu olayın zaten geçmişe dayalı bir yönü var. Devamlı tehdit ediliyoruz, taciz ediliyorum. Dün dışarı çıktığım anda bize saldırmaya başladılar. Kapımızın önünde koruma polisleri olmasına rağmen biz çığlık attık yardım istedik polisten. Fakat polisler 2 kişi, karşı taraf 6-7 kişiydi. Bize saldırınca polis de müdahale edemedi olaya. Darp edildim, kayınvalidemin eli kırıldı. 16 yaşındaki kaynımın kafası yarıldı. Biz bu şekilde devamlı darp, şiddet görüyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. Küçücük çocuğumun yanında ben dayak yedim. Şikayet etmeye geldim, tekrar tekrar şikayet edeceğim. Sesim duyulana kadar onlar gerekli cezayı alana kadar asla susmayacağım. Ya ben öleceğim ya da benim sesim duyulacak en sonunda." dedi.

"BAKKALA SIĞINMAK ZORUNDA KALDIK"

Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak ise, "Ben bu şahıslar tarafından Nisan'ın 13'ünde vuruldum. Vurulmadan iki ay önce polise şikayette bulundum. Dedim ki, 'bu şahıs beni tehdit ediyor'. 16 yaşındaki oğlum için de çocuk şubeye şikayette bulunduk. 'Bu adam silahı bize gösterdi, tehdit altındayız dedik' ama adamlar geldi ifadelerini verdiler, ellerini kollarını sallayarak mağduru oynayıp gittiler. Dün de ben evden çıktım. Bir üst sokakta annemler oturuyor. Gelinimle onlara gidiyordum. Annemlere gidip 1-2 saat oturup dönelim dedik. Biz çıkarken onlarla karşılaştık yolun başında. Fuat Ocak ve Muhdet Ocak, bize hakaret etmeye başladılar. 'Sizi burada yaşatmayacağız' diyerek hakarette bulundular. Tabi biz yanımızda çocuk var diye hiçbir şey demeden kenara çekilince polis diye bağırdık. Polisler hemen koşup geldiler. Onlar hemen aradan evlerine kaçtılar. Meğerse hepsi bekliyorlarmış. Onlar 7-8 kişiler, biz 3 kişiyiz. Biz çocuğun derdine düşmüşüz. Bakkala sığınmak zorunda kaldık. O arada darp edildim. Parmağım kırıldı, kaburgamda kırıklarım var. Hastane raporlarım var. Benim çocuğumun kafasına tüple vuruldu. 8 tane dikiş atıldı oğluma." diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Ocak, “Beni vuran şahıs, Fuat Ocak'ın oğlu tutuklandı. 10 yıl 4 ay caza almış. 'Biz de senin oğlunu öldüreceğiz' dediler. 'Benhur'u öldüreceğiz, senin canını yakacağız' dediler. 'Sen neden vuran kişiyi gördüm diyorsun, görmedim diyeceksin' dediler." şeklinde konuştu.

Annemlerin evine giderken yolun Fuat ocak ve karısı tarafından kesildi üzerimize saldırdılar kapıda 2 polis olmasına rağmen korkusuzca sardırdılar 1 aydır burada can güvenliğim yok diyorum! #gökçenocak pic.twitter.com/mDZOM4rfvI — gökçen (@ocakgokcen) October 4, 2020