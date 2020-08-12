Yardımlaşma sandığında yolsuzluk

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

TBMM Personeli ve Emeklileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı’nın Olağanüstü Genel Kurulu, Meclis’te yapıldı. Genel kurul toplantısında, sandıkta 2018-2019 yıllarına ilişkin tespit edilen yaklaşık 7 milyon liralık yolsuzluk ele alındı.

BELGE İMHA EDİLMİŞ

Sandığın mali tablosu hakkında Yönetim Kurulu üyesi Ali Kızılpınar, 2015 yılı öncesi evrakların imha edildiğini belirterek, 2019 yılı sonu zararının 3 milyon 34 bin 965 lira olduğu açıkladı. Kızılpınar, “Banka muhasebe kayıtlarında 1 milyon liralık çıkış var ama 1 milyon 200 bin lira olarak kayıtlara geçilmiş” dedi. Kızılpınar, slaytlar halinde sandığın nasıl zarara uğratıldığını anlatırken, 3 eski yöneticisi ve 1 üyesinin usulsüz şekilde kendilerini sandığa 3 milyon 996 bin 133 lira borçlandırdığının altını çizdi.

TBMM Disiplin Kurulu’nun sandığın eski yönetim kurulu başkanı Ş. İ.’ye kınama cezası verilmesini, yönetim kurulu üyeleri Y.Ç., B.A.,A.S. ve sandık üyesi B. Ç.memuriyetten atılmasını istedi.Memuriyetten atılması istenilen 4 kişi açığa alındı.Yeni sandık yönetiminin yaklaşık 7 aydır usulsüz işlemleri tespit etmek için çalışma yürüttüğüne dikkat çekildi.