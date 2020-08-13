Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın açığa alınma süresi 2 ay daha uzatıldı
Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek görevinden uzaklaştırılan eski İzmir Karşıyaka Hâkimi ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın açığa alınma süresi 2 ay daha uzatıldı.
Ölüm orucunun ardından hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in yaşatılması yönünde açıklamalarda bulunmasının ardından görevinden alınan Pehlivan’ın açığa alınma süresinin uzatıldığını eski Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ duyurdu.
Söz konusu uygulamanın fiili olarak görevden alma olduğunu ifade eden Karadağ sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan’ın açığa alma süresini 2 ay uzatmışlar. Bu fiili azildir. Hukuken kabul edilemez. Muhalif Genel Başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, yargıçlar azlin sujeleri, azledenler ise birer obje."
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