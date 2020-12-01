Yargıda mesai saatleri düzenlemesi
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın ilgili birimlere gönderdiği yazıda, kamu hizmetlerini ve yargılama faaliyetini aksamasına izin vermemek amacıyla mesai saatlerini 10.00 - 16.00 olarak belirlendiğini bildirdi.
Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle 30 Kasım tarihinde yayınlanan son genelgeyele alınan önlemler kapsamında kamu kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00 - 16.00 olarak belirlenebileceği bildirilmişti. Genelgenin yayınlanmasının ardından bugün Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği Başkan Vekili Mehmet Yılmaz ilgili birimlere bir yazı gönderdi.
Yazıda, "Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemek amacıyla, belirli gün ve saatte yapılması kararlaştırılan duruşma ve keşif işleriyle mesai saatleri dışında çalışılmasını ve nöbet tutulmasını gerektiren durumlar istisna olmak üzere, çalışma saatlerinin belirlendiği gibi saat 10.00 - 16.00 arası olarak uygulanması, hususlarında keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hakim ve Cumhuriyet Savcıları'na duyurulmasını rica ederim" denildi.
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