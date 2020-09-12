Yargılanan vali yardımcısı Zonguldak’ta görevde

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

İstanbul Çatalca’da kaymakam olarak görev yaptığı 2014 yılında kaçak FETÖ yurdunu kapatmak isteyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne karşı çıkan Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan dava açılmıştı. Aradan geçen zamana rağmen şu ana kadar Nevzat Taşdan Zonguldak’ta Vali yardımcısı olarak görevine devam ediyor.

Taşdan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, FETÖ yurdunu kapatmak isteyen müdüre, “Bir iki yıl sonra durumlar değişir, herkes omuz omuza olur, biz arada kalırız Müdür Bey” dediği yer almıştı. İddianamede Nevzat Taşdan’ın FETÖ ile iltisaklı “Kimse Yok Mu” derneğine bağış yaptığı etkin pişmanlıktan yararlanan eski bir kaymakamın şüpheli Taşdan hakkında FETÖ ile bağlantısına dair anlatımlarda bulunduğu iddia edildi. İtirafçının, “Bu şahısları o yıllarda düzenlenen cemaat toplantılarında görmüştüm. Cemaatçi diyebileceğim kişilerdir” şeklinde ifade verdiği belirtildi. Taşdan’ın kullandığı GSM hattı üzerinden 229 kez, oğlu tarafından kullanılan hat üzerinden 118 kez, yine oğlunun diğer hattı üzerinden 90 kez, diğer oğlu tarafından kullanılan GSM üzerinden ise 5 kez haklarında FETÖ’den işlem yapılan şahıslarla görüşme kaydının olduğu tespit edildi.