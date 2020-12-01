Yargıtay, başka bir çalışanın davasında tanık olan şoförün işten kovulmasını haksız fesih saydı
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, başka bir çalışanın davasında tanık olarak gösterilen ve işverenin "tanıklıktan çekilmesi" talebini kabul etmemesi nedeniyle işten çıkarılan şoförün, kıdem ve ihbar tazminatı istemini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu.
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, aynı iş yerindeki başka bir çalışan tarafından açılan davada tanık gösterilen ve işverenin "tanıklıktan çekilmesi" talebini reddetmesi nedeniyle kovulan otobüs şoförünün iş akdinin haksız nedenle feshedildiğine hükmetti.
Mersin'de çalışan bir otobüs şoförü, aynı kurumda çalışan başka bir arkadaşının işveren aleyhine açtığı davada tanık olarak gösterildi. Otobüs şoförü, işverenin "tanıklıktan çekil" talebini reddetmesi üzerine işten çıkarıldı.
İşveren, açtığı davada iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini savunan işçinin iş akdinin otobüste çay ve sigara içmesi nedeniyle feshedildiğini öne sürdü.
YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ İSE YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU
Otobüs şoförünün, yolcuların bulunduğu sırada cep telefonuyla konuşması, çay ve sigara içmesi, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması nedeniyle işten çıkarıldığı sonucuna ulaşan mahkeme, iş akdinin haklı nedenle feshedildiğine, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verdi.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.
Dairenin kararında, davacının iş akdinin sona ermesine ilişkin yazılı fesih bildiriminin bulunmadığına, işten çıkarmanın sözlü gerçekleştiğine dikkati çekildi.
Kararda, mahkemede dinlenen tanığın beyanları kapsamında, işveren aleyhine başka bir çalışan tarafından açılan davada tanık olarak gösterilen davacı şoförün, işverenin "tanıklık yapmaması" yönündeki talebini reddetmesi üzerine sözlü olarak işten çıkarıldığı anlatıldı.
Otobüs şoförünün haksız şekilde işten çıkarıldığı kaydedilen kararda, kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü gerekirken reddedilmesinin hatalı olduğu vurgulandı.
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