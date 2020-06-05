Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığ'ına Bekir Şahin seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

(DHA)
05 Haziran 2020 Cuma, 09:23
Abone Ol google-news

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca gösterilen adaylar arasında Yargıtay Daire Başkanı Bekir Şahin seçildi.

YENİ BAŞDANIŞMANLARI ATADI 

Öte yandan, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan atamalar hakkında karara göre ise Cumhurbaşkanı başdanışmanlıklarına Ayşenur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.


Video Haberler