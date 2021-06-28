Yargıtay tarafından Balyoz kumpasındaki beraat kararları bozulmuştu: İtiraz talep edildi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:26

Yargıtay’ın, FETÖ kumpası Balyoz davasında 7 kişi için verilen beraat kararlarını bozması üzerine harekete geçildi.

Yargıtay, FETÖ’den ihraç edilen savcılar tarafından hazırlanan Balyoz kumpas davasından beraat eden sanıklardan bir kısmı için verilen beraat kararını geçen hafta bozmuştu.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan, kumpas davalarının mağdur avukatlarından Hüseyin Ersöz, berat kararlarının bozulması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz etmesini talep ettiklerini belirtti.

Ersöz, "Balyoz Davası’nda verilen ve bugün bize tebliğ edilen Bozma İlamına, Mahkemeye sunduğumuz dilekçe ile CMK’nın 308. Maddesi çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz etmesini talep ettik. İşte esasa ve usule ilişkin itiraz gerekçelerimiz" ifadelerini kullandı.

Balyoz Davası’nda verilen ve bugün bize tebliğ edilen Bozma İlamına, Mahkemeye sunduğumuz dilekçe ile CMK’nın 308. Maddesi çerçevesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itiraz etmesini talep ettik. İşte esasa ve usule ilişkin itiraz gerekçelerimiz…?? pic.twitter.com/Bsm43WbuIB — Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) June 28, 2021

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, davada beraat eden sanıklar hakkındaki temyiz incelemesini tamamlamıştı. 16. Ceza Dairesi; Çetin Doğan, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’ın yeniden yargılanması gerektiğine karar vermişti.

Daire, sanıkların Ağustos 2003 yılı ve öncesinde işledikleri “Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs” suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılmalarını istemişti. Sanık avukatlarının UYAP sistemine düşmeyen kararı Sabah gazetesi “amiraller bildirisi için emsal” başlığı ile duyurmuştu