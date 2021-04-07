Yargıtay’ın bozma kararı ardından facianın sanıkları 13 Nisan’da hakim karşısına çıkacak
Faciada oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, “Şimdi, ağzımıza bal sürmek için ‘bakın yeniden yargılıyoruz’ diyecekler. Biz artık adalete güvenimizi yitirdik” dedi.
Manisa’nın Soma ilçesinde 301 kişinin hayatını kaybettiği maden faciasında Yargıtay 12. Dairesi, üyelerin değişmesi ile 1 yıl önce verdiği kararı bozdu ve tutuklu sanıkların yeniden yargılanmasını istedi. Karar sonrası tahliye olan 4 sanık 13 Nisan’da hâkim karşısına çıkacak.
Faciada oğlu Uğur Çolak’ı kaybeden Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, yeniden yapılacak yargılama hakkında konuştu. Baba Çolak, “Yargıtay 12. Dairesi’nin verdiği karardan sonra adalet bekleme umudumuz bitti. Üstelik, daha önce aynı kararı veren Mahkeme Başkanı Salih Pehlivan’ın karar vereceğini öğrendik. Bunlar, patron ve ölümlerden sorumlu olanları serbest bırakmak için hâkim ve mahkeme değiştirdiler. Şimdi, ağzımıza bal sürmek için ‘bakın yeniden yargılıyoruz’ diyecekler. Biz artık adalete güvenimizi yitirdik. Çocuklarımız ile birlikte adalet 7 yıl önce toprak altında kaldı. Sadece göstermelik ve formalite yargılama yapacaklar. 301 kişinin ölümünden sorumlu bir kişi tutuklu değil ama onların hakkını savunan avukat tutuklu diyerek bu adalete nasıl güvenelim” dedi.
CAN GÜRKAN GELMEYECEK
Oğlunu faciada yitiren baba İsmail Çolak, ölümlerden asıl sorumlu olan Can Gürkan’ın korkusundan mahkemeye gelmemek için dilekçe verdiğini iddia etti. İstanbul’da ifade vereceğini söyleyen Çolak, “Katliamın birinci sorumlusu Can Gürkan, avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe vermiş. Gerekçe olarak can güvenliği olmadığını korktuğunu söylemiş. Ama o buraya gelmeli ve bizler onun yüzüne bakarak içimizdeki acıyı görmesini sağlamalıyız” diye konuştu.
YARGITAY DAİRESİNİN 3 ÜYESİ DEĞİŞTİ, CEZALAR HAFİFLEDİ
Manisa’da, Soma Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi tarafından işletilen Eynez Maden Ocağı’nda 14 Mayıs 2014’te meydana gelen maden faciasında 301 işçi can vermişti. Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar 2018 yılında açıklandı ve basit taksir suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl; bilinçli taksirden de Genel Müdür Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 yıl 9 ay, Yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
Yargıtay 12. Dairesi, Soma Kömür İşletmeleri sahibi Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, Müdür Yardımcısı İsmail Adalı ve İşletme Müdürü Akın Çelik hakkında ilk verdiği kararda, 301 kez olası kastla öldürme ve 162 kez olası kastla yaralama suçlarından ceza verilmesini istemişti. Dairenin 3 üyesinin değişmesinin ardından söz konusu sanıklar hakkında ilk karardan geri dönülerek, bu sanıkların bilinçli taksirle ölüme neden olma ve yaralamaya neden olma suçlarından ceza verilmesine hükmedildi. Yargıtay’ın kararının ardından sanıklar şubat ayında tahliye edildi.
Video Haberler
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
- Önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı
- Patlayıcı kullanarak en az bin 800 mahkumu kaçırdılar
- 'NASA' ve 'Elon Musk'ın telefonlarına yanıt vermedi
- Şanlıurfa'da bir ilk gerçekleşti!
- Gemi mürettebatı ölümden böyle kurtarıldı
- Denizli'de esrarengiz olay!
- Üç yavru kediye süt annelik yapıyor
- Antalya'da yürekleri ağza getiren görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Çin menşeili aşılarla ilgili kritik açıklama
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- Herkesin tartıştığı skandal listeyi Soylu hazırladı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti