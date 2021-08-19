Yargıtay’ın onadığı 28 Şubat davasında karar, infaz savcılığına iletildi

19 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

Yargıtay’ın onadığı, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da bulunduğu 14 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 28 Şubat davasında karar, infaz savcılığına gönderildi. Bu kapsamda, 14 sanığın her an cezaevine gönderilebileceğine işaret ediliyor.

Bu kapsamda, 14 sanığın her an cezaevine gönderilebileceğine işaret ediliyor. Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın avukatı Aykanat Kaçmaz, “80 yaşını bitirmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ya da kamuda çok önemli görevler icra etmiş kişiler, şeklen olmayan bir suçtan dolayı cezaevine konuyor. Cezaevi koşulları ve yaşları dikkate alındığında artık bu ceza, onlar açısından yavaş yavaş infaz edilen bir idam cezasıdır. Bu dava, bir intikam davası haline dönmüştür. Şu anda onun infazı yapılmaktadır’’ dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında, aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, eski Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri, eski Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Erol Özkasnak ve eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan’ın da olduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onamıştı. Kararın ardından Yargıtay’a; dosyanın, yeniden değerlendirilmesi amacıyla Ceza Genel Kurulu’na ve karar düzeltme amacıyla kararı veren daireye gönderilmesi için 2 farklı başvuru yapılmış ancak bu başvurular reddedilmiş, dairenin kararı ile bin 700 klasörlük dava dosyası, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Başta Doğan olmak üzere sanıklar ise Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştu.

KARAR, İNFAZA GÖNDERİLDİ

Yargıtay’ın kararından yaklaşık 40 gün sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar için kararın, infaz savcılığına gönderildiği öğrenildi. Bu kapsamda, sanıklar için yakalama emri çıkarılması bekleniyor. Bu konuda bir süre bulunmadığı, infazın her an uygulanabileceği belirtiliyor. AYM’ye yapılan başvuruların ise yasal olarak bekleme konusu olmayacağı kaydediliyor.

Doğan’ın avukatı Aykanat Kaçmaz, ağır hukuki ihlallerin, bir an önce infazın durdurulmasını ve ihlal kararı verilmesini zorunlu kıldığını vurgulayarak, “80 yaşını bitirmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ya da kamuda çok önemli görevler icra etmiş kişiler, şeklen olmayan bir suçtan dolayı cezaevine konuyor. Bu kişiler, ülkemizdeki ortalama yaşam sürelerini geçirmişlerdir. Cezaevi koşulları ve yaşları dikkate alındığında artık bu ceza, onlar açısından yavaş yavaş infaz edilen bir idam cezasıdır. Bu dava, bir intikam davası haline dönmüştür. Şu anda onun infazı yapılmaktadır” dedi.

Yargıtay’ın, davada katılan sıfatı bulunan kimsenin olmamasına karşın UYAP aracılığı ile tüm müştekilere, dosyanın infaza verildiğine dair mesaj gönderdiğini aktaran Kaçmaz, “Devletin mesajlaşma sistemi, bu dosyadaki propagandaya alet edilmiştir” ifadelerini kullandı.

DOĞAN, CUMHURİYET’E KONUŞTU: HER ŞEYE HAZIRIZ

Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, kararın ardından Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, yargı süreciyle ilgili, “Prosedür işliyor. AYM’ye başvurduk. Sağlık durumları nedeniyle adli kontrolle serbest bırakılma talebimiz vardı. Tek başına yaşamı idame ettirmede sıkıntılarımız var. AYM’ye verdiğimiz dilekçenin sonuçlanmasına kadar beklenmesini, sağlık sorunlarının dikkate alınmasını istedik ama demek ki alınmadı” dedi.

AYM başvurusunun incelenmesinin sürdüğünü kaydeden Doğan, “Elle tutulur hiçbir tarafı yok. Bu, göz göre göre hukuk cinayetinin işlenmesidir. Acı patlıcanı kırağı çalmaz misali her şeye hazırlıklıyız. Ülkemiz için yaptıklarımız, yapacaklarımız bunlar. Böylesine hukuksuzluk yaşanan ülkede insanın ağrına gidiyor. Söyleyecek bir şeyimiz yok, söz bitti” ifadelerini kullandı. İrtica ile mücadelenin hükümet ile mücadele yapıldığını, belgelerin sahte olduğunun da ayan beyan ortaya çıktığını vurgulayan Doğan, “Bu, ‘Talibanvari’ bir cezalandırma, ‘Seni gözüme kestirdim’ oluyor. Bu kadar olmaz” diye konuştu. Çetin Doğan