Yarın, Cumhuriyet Cumartesi günü
Cumartesi günlerinin yeni vazgeçilmezi Cumhuriyet Cumartesi, hafta sonu kısıtlamalarının uygulandığı yarın da sizlerle. Gazeteniz Cumhuriyet'le, dolu dolu Cumhuriyet Cumartesi sizleri bekliyor. Bayinizden istemeyi unutmayın.
Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yeni programı 'İstanbul Hesabı' ve özel hayatını Cumhuriyet Cumartesi'ye anlattı: Bu şehirde, ölümüne çalışıp daha boğazı bile görmeyen insanlar olduğunu söyleyen Taylan, "İyi bir sevgili, iyi bir baba olarak tescillendim ama iyi bir eş olarak tescillendim mi? O üç hanımefendiye sormak gerekiyor" diyor.
Aşk isteyenler buraya, Samantha'sız da olsa Sex and The City geri dönüyor.
Ahmet Ümit'ten Ayşe Kulin'e, Buket Uzuner'den Feridun Andaç'a, Doğan Hızlan'dan Mario Levi'ye ünlü yazarlar kırtasiye tutkusunu anlattı.
Taylan Kümeli, glüten hakkında her şeyi yazdı...
Biri gıda mühendisi, diğeri beden öğretmeni. Şimdi balığa çıkıyorlar. Baltalimanı'nın mavi şapkalı kadınları konuştu.
Psikoloji, sinema, astroloji, seyahat, teknoloji, bu senin hakkın ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...
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