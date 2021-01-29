Yarın, Cumhuriyet Cumartesi günü

29 Ocak 2021 Cuma, 10:59

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yeni programı 'İstanbul Hesabı' ve özel hayatını Cumhuriyet Cumartesi'ye anlattı: Bu şehirde, ölümüne çalışıp daha boğazı bile görmeyen insanlar olduğunu söyleyen Taylan, "İyi bir sevgili, iyi bir baba olarak tescillendim ama iyi bir eş olarak tescillendim mi? O üç hanımefendiye sormak gerekiyor" diyor.



Aşk isteyenler buraya, Samantha'sız da olsa Sex and The City geri dönüyor.

Ahmet Ümit'ten Ayşe Kulin'e, Buket Uzuner'den Feridun Andaç'a, Doğan Hızlan'dan Mario Levi'ye ünlü yazarlar kırtasiye tutkusunu anlattı.

Taylan Kümeli, glüten hakkında her şeyi yazdı...

Biri gıda mühendisi, diğeri beden öğretmeni. Şimdi balığa çıkıyorlar. Baltalimanı'nın mavi şapkalı kadınları konuştu.

Psikoloji, sinema, astroloji, seyahat, teknoloji, bu senin hakkın ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...



