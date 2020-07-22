YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap Dergi, 1588’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte... Bu haftaki kapağımızda; kısa sayılacak hayatına 20. yüzyılın neredeyse bütün tarihini sığdırabilmiş bir usta yazar, George Orwell yer alıyor. Orwell’in bütün bir yaşamına ve yapıtlarına ayna tutan günlüklerini Feridun Andaç inceledi.
- YARIN yayınlanacak Cumhuriyet Kitap Eki'mizin kapak konuğu George Orwell (1903-1950), kısa
sayılacak hayatına 20. yüzyılın neredeyse bütün tarihini sığdırabilmiş bir
yazar. Sömürgelerde geçen çocukluk ve yetişme yıllarından sonra Paris ve
Londra’da yazarlığının ilk ürünlerini verdiği beş parasız geçen gençlik yılları
gelir.
Katalonya’ya Selam kitabına da konu
olacak İspanya İç Savaşına katılması, burada devrimci örgütlerin kurdukları,
fuhuşun dilenciliğin olmadığı, malların ihtiyaç sahiplerine parasız dağıtıldığı
yeni sistemin toplumsal hayatın her alanını düzenlediği, eşit yurttaşlar
düzeninden etkilenir. Savaşta boğazından kurşunla vurulup cephe gerisine geri
döndüğünde bu düzenin Sovyetler Birliği’nin etkisiyle ortadan kalktığını,
devrimci örgütlerin dağıtıldığını görür. Orwell gibi yabancı savaşçılar ülkeyi
terk etmek zorunda bırakılır.
İspanya’daki “ihanete uğramış devrim” Orwell’i
derinden sarsar. En ünlü yapıtları olann Hayvan Çiftliği ve 1984, yalnızca
Franco’nun, Hitler’in, Stalin’in dünyasını değil, bu diktatörleri yaratan
bireysel ve toplumsal budalalığı da eleştirmektedir.
Orwell’in günlükleri, 1930’lu yıllardan
başlayan Savaş Öncesi Günlükleri, Savaş Günlükleri ve Savaş Sonrası
Günlükleri’yle dilimizde yayımlanması tamamlandı.
George Orwell’ın bütün bir yaşamına ve
yapıtlarına ayna tutan günlükleri, onun gündelik yaşamını yakından tanımamıza
olanak sağladığı kadar, döneminin politik çalkantılarına dair gözlemlerini de
yansıtıyor.
Son olarak geçtiğimiz ay yayımlanan
Savaş Sonrası Günlükleri, Orwell’in son yıllarını geçirdiği ve büyük yapıtı
1984’ü tamamladığı İskoçya’nın Jura Adası’ndaki yaşantısından ayrıntılarla
dolu. Günlüklerde yazarın üretken zihninin, günden güne ilerleyen verem
hastalığa rağmen hayatı bütünlüğüyle kavrama çabasına da tanık oluruz.
Kitaplar üstüne Feridun Andaç yazdı.
- “Nurullah Ataç’ın Prospero ile
Caliban’ı yazınımızın belki en ünlü denemesidir. 1955/56’da Varlık dergisinde
birer ay arayla yayımlanmış altı parçadan oluşur. Bence bu denemenin bir
yanlışı, bir de kusuru vardır.” diye yazan Oğuz Demiralp, Okuyaz adlı köşesinde
bu hafta Nurullah Ataç’ı merceğine aldı.
- M. Sadık Aslankara, Kitaplar Adası
adlı köşesinde; Belma Ötüş Baskett’in Sonsuza Dek Hemingway, Haruki
Murakami’nin Mesleğim Yazarlık ve Ayşenur Tanrıverdi’nin Yeryüzünün
Derinliklerinde adlı kitaplarını değerlendirdi.
-
Fuat Sevimay’ın kaleminden gizemli, komik ve tanıdık bir roman “Benden’iz James
Joyce”. Sevimay’ın romanında; 1882 ve 1941 yılları arasında yaşamış dünya edebiyatının
usta yazarlarından James
Joyce, 2013 yılının İstanbul’unda çevirmeni ile karşılaşıyor ve ortaya ‘yazarın
çevirmene, çevirmenin okura, okurun kitaba dönüştüğü bir şey’ çıkıyor… Gamze
Akdemir’in söyleşisi...
- Cyril Gely’nin bilimin edebiyatla
buluştuğu Ödül adlı romanında; 1944 yılında “Nükleer fisyonu keşfettiği için”
Nobel Kimya Ödülü’ne değer görülen Otto Hahn ve çalışma arkadaşı Lise
Meltner’in serüven dolu yaşamlarını okuyacaksınız. Batuhan Sarıcan’ın yazısı...
- Çizgili Pijamalı Çocuk romanıyla
geniş kitlelerce tanınan John Boyne, Asker Doğmayanlar’da I. Dünya Savaşı’nın
sığ bir yanına çeviriyor derin anlatımını… Kitabı Sevda Fidan inceledi.
- Burcu Yılmaz, Simla Sunay ve Hafize
Çınar Güner’in hazırladıkları ve çocuk edebiyatını mercek altına aldıkları Taş
- Kâğıt - Makas adlı köşemizde bu hafta; edebi ve felsefi değeri yüksek, Meltem
Gürle’nin yazdığı Roko ile Konuşmalar ve İsveçli Åsa Lind’in modern klasik
eseri Kumkurdu inceleniyor. Simlâ Sunay’ın yazısı...
- Son yıllarda polisiye edebiyatta,
İskandinavya’yı oluşturan beş ülkenin; İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka ve
az ilerideki İzlanda’nın ön plana çıkarak, polisiye edebiyata “Kuzey
Polisiyeleri” deyimini kazandırmış olmaları boşuna değil. Çağatay Yaşmut,
Niklas Natt Och Dag’ın romanı 1793 Kurt ve Bekçi’yi değerlendirdi.
- 68 Kuşağı’nın tüm enerjisi, dünyayı
değiştirme arzusu, hayalleri Solstad’ın; Lise Öğretmeni Pedersen’in Ülkemize
Musallat Olan Büyük Siyasi Uyanışa Dair Anlatısı adlı romanında, Norveç
kırsalını nasıl hareketlendirdiği üzerinden anlatılıyor. Emine Toprak’ın
yazısı...
- Akın Çetin’in romanı Keşke Burada
Olsaydı, Türkiye’nin doğusunda bir askeri birlikte geçiyor ve okurunu erkeklik
halleriyle ölüm, yaşam ve yalnızlık üzerine içsel sorgulamalara yöneltiyor. Sena
Keskin’in yazısı...
- Kızların Suskunluğu adlı romanında
Pat Barker; İlyada destanını kadın bir kölenin gözünden anlatarak, üç bin yıla
yakın bir zamandır anlatılan bir kahramanlık hikâyesine farklı bir gözle
bakmamızı sağlıyor. Mustafa Güdük’ün yazısı...
- İnsan anlayan ve yorumlayan bir
varlıktır. Hermeneutik, bir anlama ve
yorumlama etkinliği olarak insan yaşamında ve kültürde kurucu unsurlardan biri
olduğu kadar aynı zamanda felsefi bir disiplin olarak da düşünce tarihinde
önemli bir yer tutar. Mustafa Günay, Jens Zimmermann’ın Hermeneutik - Kısa Bir
Giriş’i üzerine yazdı.
- Anı türünün edebiyat tarihimiz
açısından önemi yadsınamaz bir gerçek. Yaşam öykülerine kaynaklık etmesi
bakımından da önemli. Hele bu yazar yeni Türk edebiyatının kurucularında
sayılan Ahmed Midhat Efendi ise… Şaban Özdemir, Kâmil Yazgıç’ın Babam Ahmed
Midhat Efendi adlı kitabını inceledi.
- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı
Bulmaca köşemiz yine keyifli bir zihin alıştırmasına davet ediyor.
Kitap Dergi, 1588’inci sayısıyla YARIN,
gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...
Unutmayın, her perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!
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