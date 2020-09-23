YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

23 Eylül 2020 Çarşamba, 01:10

- YARIN yayımlanacak 1597’inci sayımızın kapağında yeni romanı Nasreddin ile Hüsnü Arkan yer alıyor. Son kırk yılın kültür hayatımızın önemli kişiliklerinden biri Hüsnü Arkan. Dillerden düşmeyen şarkılarının yanında edebiyat alanındaki verimleriyle de başarılı bir yazar. Belki içinde yaşadığımız günlerin büyük, tükenmez karmaşası onu Anadolu’nun yedi yüz yıl önceki bir başka büyük çalkantıların olduğu dönemine yöneltmiş. “Yaşadığı çağın barışını” arayan Nasreddin’i roman kahramanı yapıp, onunla birlikte insani olanın peşine düşmüş. Gamze Akdemir’in söyleşisi…





- Oğuz Demiralp, İstanbul Sözleşmesi tartışmalarından yola çıkıp Deniz Gamze Ergüven’in Mustang filmi ve Stefan Zweig’ın Marie Antoinette kitabındaki kadın kahramanları inceliyor.





- Çağdaş öykücülüğümüzün unutulmaz ismi Nezihe Meriç’le yapılmış konuşmaları bir araya getiren Kimse Hikâyeyle Aramda Geçenleri Anlamıyordu’yu yazarı yakından tanıyan Leyla Ruhan Okyay değerlendirdi.





- Şiir Atlası’nda 1929 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İrlandalı şair William Butler Yeats’in güncel Ayasofya tartışmalarına da esin olabilecek “Bizans’a Yolculuk” ve “Bizans” şiirlerini Cevat Çapan’ın çevirisiyle sunuyoruz.





- Şiir sanatı üstüne sağlıklı tartışmaların çok gerilerde kaldığı günümüz edebiyat ortamında Tahir Abacı, “Güncel Şiirin Sorunları” başlıklı yazısıyla konuyu bir kez daha anımsatıyor hepimize.





- Barış Doster; Prof. Dr. Duran Bülbül’ün, siyasetin sağında ve solunda, akademinin ezici çoğunluğunda, birkaç istisna hariç medyada egemen olan liberal iktisada kafa tuttuğu; erken Cumhuriyet dönemini yüreklilikle sahiplendiği Kemalist Ekonomi Modeli - Atatürk’ün Maliye Politikası 1923 - 1938 adlı kitabını inceledi.





- Ünlü opera yapıtı Turandot’un Schiller’in kaleminden çıkmış metninin çevirisi Turankızı’nı Nedret Öztokat Kılıçeri tanıttı.





- Zafer Köse’nin ölümcül bir hastalık nedeniyle son günlerini yaşayan Zeynep’in hikâyesini aile kavramı üzerinden anlattığı, ailenin göründüğü kadar kutsal olmadığının altını çizdiği Neydi O Gelecek Bayramlar’ı Emine Toprak tanıttı.





- Hafize Çınar Güner, çocuk edebiyatında ilginç bir deneyim olarak gördüğü kenti ve yakın tarihi anlatan Fatih Debbağ’ın Selin Beni Terk Etti adlı çocuk romanını inceledi.





- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde yeni bir düşün trafiği daha sizleri bekliyor.





- Vitrindekiler köşemiz de her zaman olduğu gibi okuma listenize yetkin bir katkı sağlayacak yeni kitap önerileriyle dopdolu.





Kitap Dergi, 1597’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…