YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

07 Ekim 2020 Çarşamba, 01:19

MERHABA

1600. sayıya bir kala...

- Bu sayımızın kapağında yapıtları Literatür Yayınları’nca yeniden basılan şair, eğitimci, yazar, sakıncalı çavuş, tehlikeli köylü, toprak adam, bilge zeytin ağacı, ıhlamur kokulu denetmen Mehmet Başaran yer alıyor.

Doğa, köy yaşamı ve toplum, gerçekçi ve toplumcu bir estetik anlayışla yapıtlar veren Mehmet Başaran’ın en önemli esin kaynaklarındandı. Şiir ve öykülerinde, konu olarak genellikle köy yaşamının güçlük ve acılarını, çarpıcı görüntülerle dile getirdi. Köy insanının var olma savaşımını, iç dünyasını, duygularını, geleneklerini sergilerken düzene ilişkin bozuklukları da eleştirel olarak işledi.

Ümit Cingöz, yapıtları Literatür Yayınları’nca yeniden basılan Mehmet Başaran’ın yapıtlarını ve mücadelesini inceledi.

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Bu haftadan itibaren değerli yazarlarımız dergimizin üçüncü sayfasında dönüşümlü olarak okurla buluşacak. Her hafta siz okurlarımızı kitap ve yayın dünyasından usta kalemlerin pek çok alandan değerlendirmeleriyle buluşturacağız. Feridun Andaç'ın "Okuma Penceresi" köşesinden "Yazarken algınız kadarsınız" başlıklı yazısını keyifle okuyacaksınız...

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Geçen haftaki sayıyla birlikte Kitap Dergi'yle yollarını ayıran, 20 aydan bu yana ekimizin yayın yönetmenliğini yapan Turgay Fişekçi'nin bu kararını saygıyla karşılıyor; hem gazetemize hem dergimize yaptığı katkılar için tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu haftaki sayımızın yükünü editörümüz Gamze Akdemir üstlendi. Bir hafta sonra Cumhuriyet Kitap Dergi'nin 1600’üncü sayısıyla okurumuzun, kitapseverlerin karşısına çıkacağız. Her gün daha iyi bir Cumhuriyet, her hafta daha iyi bir Kitap Dergi'yle okurumuzu selamlayacağız.

Cumhuriyet'in simge ismi ağabeyimiz Uğur Mumcu'nun dediği gibi, "Her gün bir ekmek bir Cumhuriyet..." Ve perşembe günleri de ekmekle, gazetenizin yanında "Cumhuriyet Kitap!.."

İyi okumalar...

Aykut Küçükkaya