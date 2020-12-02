YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

02 Aralık 2020 Çarşamba, 00:02





MERHABA,

Kitap Dergi, 1607'inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte...



- Cumhuriyet Kitap Dergi'nin YARIN yayınlanacak 1607'inci sayısının kapağında, kült romanlarıyla ülkemizde de çok sevilen yazarların başında gelen ve ilk yapıtlarından ‘Pinball 1973’ kısa süre önce dilimize çevirilen Haruki Murakami yer alıyor. İpek Özbey; usta yazarı Türkiye’de en iyi tanıyan isimlerden, yapıtın da çevirmeni, Japon Dili ve Edebiyatı hocası Prof. Dr. Ali Volkan Erdemir ile Haruki Murakami’nin bu yapıtını ve yazınını konuştu.

- Bu hafta üçüncü sayfamızda, aşkın edebiyatın var oluş nedenlerinden ve temel izleklerinden olduğunu vurguladığı ‘Edebiyat ve Aşk’ başlıklı yazısıyla Öner Yağcı yer alıyor.

- Özdemir İnce, ‘Roger Garaudy ve Kıyısız Gerçekçilik’ başlıklı yazısında; Mehmet H. Doğan’ın çevirisi üzerine bir eleştiri yazısı kaleme alıyor.

- Yazarımız Onur Bilge Kula, ‘Yazıncı özgürdür!’ başlıklı yazısında; önemli filhelenist yazıncılardan biri olduğunu vurguladığı Victor Hugo’nun, ‘Oryantaller’ için yazdığı ve kendisinin Almancadan Türkçeye çevirdiği önsözün yazınsal bakımdan değerinden hareketle yazınsal çeviri sorununu irdeliyor.

- Yazarımız Adnan Binyazar, ‘Yazınsal deneme’ başlıklı yazısında; insan gerçeğinin kavranıp anlatıya dönüştürülmesinin ana kaynağı yazınsal denemenin bir toplumun düşünsel düzeyinin göstergesi olduğunu vurguluyor.

- Yazarımız Y. Bekir Yurdakul, ‘İnsan hayal ettikçe!..’ başlıklı yazısında; çocuk yazınımızın önde gelen isimlerinden MaviseL Yener’in kaleme aldığı Sonsuzluk Kütüphanesi isimli kitabını merceğe alıyor.

- Kaan Egemen, İstanbul mahallelerinde deklanşöre basan Orhan Pamuk’un çektiği fotoğraflar eşliğinde, romanlarındaki karakterler gibi sokaklarda dolaşıp renklerin peşine düştüğü anlatısı Turuncu’yu inceliyor.

- Emrah Kolukısa, Hikmet Hükümenoğlu ile hafıza, öfke, hayal kırıklıkları ve yarım kalmış aşklar etrafında şekillenen romanı Atmaca’yı konuşuyor.

- Gülce Başer, Tarık Günersel ile çevirdiği, William Spakespeare’in Batı kanonu içinde hakkında en çok yorum yapılmış, felsefe ve sanatın en bereketli düşünce uğraklarından biri olmaya da devam eden klasik yapıtlarından Hamlet çevirisi üzerine konuşuyor.

- Damla Karakuş; Aslı Özdemir ile Projemiz Hayat Derneği’nin çalışmaları sonrası hazırlanan ‘Geleceğe Dokunan Anneler - Çocuklukta Duygusal İhmali Fark Etme, Tanıma, Önleme’ isimli kitabı konuşuyor.

- Berk Uralcan, Devrim Kunter’in çizgi roman antolojisi niteliğinde yayımlanan Yabani derginin bilimkurgu özel sayısını değerlendiriyor.

- Vitrindekiler ve Bulmaca köşelerimiz yine yepyeni birer düşün yolculuğuna davet ediyor.

İyi okumalar

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Kitap Dergi, 1607'inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte...

Editörden...