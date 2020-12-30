YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

30 Aralık 2020 Çarşamba, 10:33

- YARIN yayınlanacak 1611’inci sayımızın kapağında; İrlandalı usta yazar James Joyce yer alıyor. Ulysses, Finnegan Uyanması, Sanatçının Gençlik Portresi, Dublinliler gibi kült yapıtların usta yazarı Joyce’un kaleme aldığı; büyük yapıtlarına zemin hazırlayan, bir kısmı zamanın gazetelerinde yer bulan, bir kısmı daha sonra gün ışığına çıkan, yine dilin derinliklerinde dolaştığı çok sayıda deneme, makale ve eleştirileri bulunuyor. Yazarın Denemeler, Makaleler, Eleştiriler isimli bir kitapta toplanan bu çalışmaları İthaki Yayınları tarafından yayımlandı. Ülkemizde James Joyce’u en iyi bilen isimlerin başında gelen ve kitabın da çevirmeni olan Fuat Sevimay, James Joyce yazınını Cumhuriyet Kitap okurları için değerlendiriyor.

- Bu hafta üçüncü sayfamızda; Adil İzci’nin edebiyatımızın usta kalemlerinden Necati Tosuner’in içsel ve toplumsal sorgulamaların bileştiği derin ve irdeleyici yeni romanı Sen ve Kendin’i irdeliyor.

- Alev Coşkun; İlhan Selçuk’un kült yapıtlarından; bir devri anlattığı gibi, nefes kesen gerçek öykülerle de dolu, aynı zamanda Kuvayı Milliyecilerin de gerçek öyküsü ve bir kuşağın romanı niteliğindeki, Cumhuriyet Kitapları’nca 17. Baskı olarak iki cilt olarak yayımlanan Yüzbaşı Selâhattin’in Romanı’nı inceliyor.

- Miyase İlknur; Çağhan Uyar’ın, Altan Öymen’in sadece kişisel yaşamına değil Türk siyasi tarihi, özellikle de CHP’nin tarihine ilişkin pek çok bilinmeyene ışık tuttuğu Yaşamıyla ve Türk Siyasi Hayatında Altan Abi kitabını değerlendiriyor.

- Öner Kemal; Onur Öymen’in özellikle 1 Mart tezkeresi, AB ile ilişkiler, Kıbrıs ve Ermeni sorunu eksenlerinde son yirmi yılın siyasal gelişmelerini ele aldığı Baskılara Direnirken kitabını merceğe alıyor.

- Onur Bilge Kula; ‘Hellas özgürdür artık!..’ başlıklı yazısında, her koşul altında özgürlükleri savunan, Doğu’ya ve Asya’ya açılmanın insanlığı ve sanatı yetkinleştireceğini düşünen Victor Hugo’nun özellikle ‘Oryantaller’inin, evrenselci yaklaşımının tersine filhelenist, dolayısıyla da Türk karşıtı imgelerle dolu olduğunu vurguluyor.

- Y. Bekir Yurdakul; Kulaktan Kulağa köşesinde, Süleyman Bulut ve Hacı Bulut’un Pullarla Atatürk: Hayatı ve Mücadelesi kitabını inceliyor.

- Bahar Gedik; çağdaş çocuk edebiyatının sevilen yazarı Tülin Kozikoğlu ve özgün çizimleri ile çocuk edebiyatında iz bırakan Deniz Üçbaşaran’ın buluştukları, art arda yayımlanan Aman Nazar Değmesin ve Bir Tanecik Oğlum kitaplarını tanıtıyor.

- Mehmet Utku, Kadir Serkan Selçuk’un Ayrık Otu - Mümin Karaoğlu İle Söyleşi kitabını değerlendiriyor.

- Vitrindekiler, farklı alanlardan on iki yetkin yapıtla sizlerle buluşuyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde zorlu bir o kadar da keyifli bir düşün trafiği daha sizleri bekliyor.

Kitap Dergi, 1611’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet ile birlikte...

Sağlıklı bir yeni yıl dileğiyle...



İyi okumalar...

Editörden