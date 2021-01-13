YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

13 Ocak 2021 Çarşamba, 00:03

- YARIN yayınlanacak 1612’inci sayımızın kapağında; 1970’lerde masalları derlemeye ve yeniden yazmaya başlayan, Avrupa ve dünyadaki masal çalışmalarını çok yakından izlemiş; yapıtlarında halkların, toplumların geleceği ve gelişmesi konusunda masalların işlevine olan inancıyla masallarla yeni bir gelecek kurmanın ve toplumu kültürel olarak zenginleştirmenin önemini vurgulamış Yücel Feyzioğlu yer alıyor. Hakan Cem’in yazısı...

- Bu hafta üçüncü sayfamızda; Cumhuriyet Kitap’ın yazınsal beğeni ve bilince ilişkin kavram örgüsü oluşturmaya ve kullanımda olanları belirginleştirmeye katkı yaptığını, Türkçenin yazın dili olarak gelişmesine ortam hazırlayarak, Atatürk’ün en önemli emaneti olan Dil Devrimi’ne sahip çıktığını imlediği ve yazınla uğraşanları buna destek olmaya davet ettiği ‘Cumhuriyet Kitap ve yazın bilinci!’ başlıklı yazısıyla Onur Bilge Kula yer alıyor.

- Adnan Binyazar; Osamu Dazai’nin gençlerin sesini çekinmeden, duygu içerikli gerçekçi bir dille ustaca aktardığı Öğrenci Kız! romanını merceğe alıyor.

- Barış Doster; usta tarihçi Feroz Ahmad’ın, Jön Türkler ve onların 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ni kurtarma mücadelesine odaklandığı, savaş boyunca yaşanan politik, diplomatik, ekonomik, askeri olayları yıl yıl ortaya koyduğu kitabı Jön Türkler’i inceliyor.

- Doğu bilimci, Türkolog, çevirmen Makvala Kharebava ve Gürcistan Edebiyat Çevirmenleri Birliği’nin ortak çalışmasıyla elli şiirin yer aldığı Ataol Behramoğlu Seçme Şiirler kitabı Tiflis’te yayımlandı. Nurduran Duman, Makvala Kharebava ile hem bu kitap hem de Türkçe-Gürcüce etkileşimi üzerine konuşuyor.

- Emre Caner; Yannis Hamilakis’in, arkeolojinin ve antik kalıntıların modern imgelemelerde ihtiyaçlara göre nasıl yorumlandığına ve bu kurgunun siyasi amaçlar doğrultusunda nasıl çarpıtıldığını ortaya koyduğu Ulus ve Harabeleri’ni değerlendiriyor.

- Deniz Burak Bayrak; Semih Gümüş’ün, modernizmin doğuşu, eleştirinin onun içindeki yolculuğu, modern kültür, düşünsel yorgunluk gibi başlıklarla açımlanan Modernizm ve Postmodernizm - Edebiyatın Dünü ve Yarını kitabını inceliyor.

- Çağatay Yaşmut; Melih Günaydın’ın Zeytin Dalı Harekatı sürerken Suriye’de yaşanan iç savaşın Türkiye’ye siyasi, sosyal, askeri etkilerine tanıklık sunduğu polisiye romanı Sürgün Avı’nı değerlendiriyor.

- Tolga Babanur; öykünün arka planında edebiyat dünyasında farklı bir yaratım süreci olan Rivers Solomon’un Derinlikler’ini mercek altına alıyor. Önce Amerikalı elektronik müzik ikilisi Drexciya bir fikirle çıkıp geliyor: Afrika’dan Amerika’ya köleleri taşıyan gemilerden denize atılan hamile kadınların torunları, suyun altında nefes almaya devam eden bir uygarlık kursalar ne olurdu? Hiphop grubu Clipping de bu efsaneye “The Deep” adlı şarkısıyla katkıda bulunuyor ve yazar Solomon bu sualtı efsanesini bir kısa romana dönüştürüyor.

- Adalet Çavdar; Bernardine Averisto’nun aşk, siyaset, cinsiyet,ırk ve sınıf ayrımı, çok kültürlülük ve kültürel çatışmalar çevresinde yaşamları kesişen, çoğunluğu siyah on iki kadının hikâyesini anlattığı romanı Kız, Kadın, Öteki’yi inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul; Kulaktan Kulağa köşesinde Tufan Çapar’ın Yezuk’un Çocukları üçlemesinin üçüncü kitabı Horr’un Şarkısı’nda, dedenin anlattığı hikâyenin gizi çözülüyor.

- Emek Yurdakul; Güncel köşesinde sizleri yeni ve yetkin çocuk kitaplarıyla buluşturmaya devam ediyor.

- Hasan Akarsu; Selahattin Yusuf’un yurdumuzun kırsal kesim insanının yaşamı doğrultusunda herkesin kendinden izler bulacağı kesitlerle yoksul bir çocuğun okuma ve yazma tutkusunu yücelttiği romanı Eve Dönemezsin’i değerlendiriyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz de yine dopdolu.

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