YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

27 Ocak 2021 Çarşamba, 00:18

- YARIN yayınlanacak 1615’inci sayımızın kapağında; yapıtlarında kadın varoluşu üzerine yoğunlaşan Fransız yazar Annie Ernaux, Seneler (Can Yayınları) isimli kitabıyla yer alıyor.

Ernaux’nun 1966 yazında Annecy’de genç bir edebiyat öğretmeniyken aklına düşen ve kırk sene boyunca zihin dünyasını meşgul eden “düş”; “bir kadın varoluşu” üzerine yazmaktır. 2008’de Gallimard tarafından Les Années (Seneler) başlığıyla somutlaşan bu düş Ernaux’nun yazınsal aidiyetlerini de simgeler.

Yazar, “bütün görüntüler yok olup gidecek” diyerek başladığı Seneler’de, kendi kişisel tarihini günlük, not defteri, film, video, resim ve fotoğraf gibi malzemeler üzerinden, 2. Dünya Savaşı sonrası Fransa toplumsal ve siyasal tarihiyle harmanlayarak anlatıyor.

Kitapta bu malzemelere ilişkin görsellere yer vermeyen Ernaux, yapıtın kurgusuyla anlatının temel meselesini bütünleştiriyor. Çiçek Doğu’nun yazısı...

- Üçüncü sayfamızda; Sanem Işıl Aytuğ’un, Arthur Rimbaud’nun Kahinin Mektupları’nı incelediği ‘Gaipten Gelen Şiirler’ başlıklı yazısı yer alıyor.

- Taner Timur; toplumbilimci Artun Ünsal’ın tarih boyunca yemek, siyaset ve simgeselliği ortaya koyduğu kapsamlı incelemesi İktidarların Sofrası’nı mercek altına alıyor.

-Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet Kitapları Projesi kapsamında yayımladığı kitapların, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101. yılı anısına eklenen yeni kertesi, Dr. Koray Özalp’in yayıma hazırladığı Atatürk’ün Ankara’sı (1919-1938) da sayfalarımızda.

- Gamze Akdemir; Refet Özkan ile öğretmen olmayı, devrimci mücadelenin dinamiklerini ortaya koyan iki Gönen Köy Enstitülünün, Refet Özkan ve Fakir Baykurt’un yoldaşlığını ortaya koyduğu Fakir - Refet Kitabı’nı konuşuyor.

- Gül Atmaca; Ahmet Kardam’ın Karadeniz Katliamı’na bugüne kadar pek açılmamış bir pencereden baktığı ve Türk solunun en önemli figürlerinden Mustafa Suphi’nin Bolşevik Partisi ile ilişkisi, Doğu sorunu ve ulusların kaderini tayin hakkı konularında ezber bozan satırlara yer verdiği Mustafa Suphi, Karanlıktan Aydınlığa kitabını değerlendiriyor.

- Semih Çalı; şair Metin Fındıkçı ile yaşadıklarına, zamana ve bu dünyadan çekip giden güzel insanlara ilişkin kaleme aldığı metinlerden oluşan kitabı Karşılaşmalar’ı konuşuyor.

- Fatma Aktaş; Nermin Yıldırım’ın yalın bir sorunun, Ev neresi? sorusunun yanıtını aradığı yeni romanı Ev’i inceliyor.

S. Ceyda Demircioğlu; Başak Baysallı ile adım adım çözülen bir sırrın, unutuşun ve hatırlayışın öykülerinden oluşan Fresko Apartmanı’nı konuşuyor.

- İlayda Kaya; Kutlu Özdemir’in dijital demokrasiye geçerken, siyasette ve sosyal kültürde yaşanan değişimlere dikkat çektiği Değişen Dünyada Seçmen ve Siyaset kitabını konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul; Altay Öktem’in her geçen gün daha çok hapsolduğumuz “yeni” yaşama anlayışımıza derin bir eleştiri getirdiği üçlemesi Sihriâlem Geçitleri’ni merceğe alıyor.

- Z. Doğan Koreli; Nazlı Akçura’nın çocukluklarında kaybolmuş insanların yaşamlarını, çoğunlukla can acıtıcı öykülerinden oluşan Kesi Yeri’ni inceliyor.

- Uğur Kaya; Aykut Karlı’nın hüzün, neşe, heyecan ve sorgulamaların yalın bir dilde iç içe geçtiği Misafir Öyküler’i tanıtıyor.

- Vitrindekiler, okuma rehberinize katkı sunmayı sürdürüyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde de düşün trafiği sürüyor.

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