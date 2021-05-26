BUGÜN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 00:07

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin BUGÜN, Uygarlıklar Tarihi Özel Dosyası’yla yayınlanacak 1632’inci sayısının kapağında, Aydınlanma felsefesinin öğrencisi ve öğreticisi, “İnsanlığın tarihine başlangıcından bugüne bakmayı amaçlayan”, 6 ciltlik, toplam 3336 sayfayı bulan Yüzyılların Gerçeği ve Mirası dizisi başta olmak üzere Aydınlanma düşüncesinin vazgeçilmez kaynak eserlerine imza atmış, Cumhuriyetçi ve gerçek Atatürkçü Prof. Server Tanilli yer alıyor. Alev Coşkun, yakından tanıdığı Server Tanilli’yi yapıtları ve mücadelesiyle kaleme alıyor.

- Uygarlıklar Tarihi Özel Dosyası’nın diğer yazarları ve inceledikleri yapıtlar ise şöyle sıralanıyor:

Deniz Altunay , Lewis Dartnell’in incelemesi Kökenler’i (Tellekt Yayınları)…

Şengül Bağcı , Gönül Pultar’ın yayıma hazırladığı, Adile Ayda’nın Etrüskler (Tursakalar) Türk İdiler: Din ve Dil ile İlgili Deliller (Boyut Yayınları)…

Mesut Örs , Halikarnas Balıkçısı’nın diğer yapıtlarıyla birlikte Bilgi Yayınevi’nce yayımlanan kitabı Hey Koca Yurt…

Deniz Yılmaz , Kemalettin Köroğlu ve Selim Ferruh Adalı’nın yayıma hazırladığı Assurlular: Dicle’den Toroslar’a Tanrı Assur’un Krallığı (Yapı Kredi Yayınları)…

Büşra Uyar , Henry Rousso’nun Şimdiki Zamanın Tarihini Yazmak: Tarih, Tarihçi ve Çağdaşlık (İletişim Yayınları)…

Deniz Murat , Celil Sadık’ın, Uygarlığın Ayak İzleri (Epsilon Yayınları)…

Caner Almaz , Susan Wise Bauer’in dört ciltlik Dünya Tarihi Serisi (Say Yayınları)…

Ege Yatır , Emine Çaykara’nın nehir söyleşisi Arkeolojinin Delikanlısı Muhibbe Darga (Yapı Kredi Yayınları)…

- Üçüncü sayfamızda bu hafta, ‘Yazının yaşattığı binyıllar…’ başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor. Aslankara yazısında, Turan Ali Çağlar’ın Literatür Yayınları’nca yayımlanan Amasanga ile Zalalı, Mümtaz Gökçebağ’ın Solinka ve Serap Teğmen’in …Ve Gittik (İkinci Adam Yayınları) isimli yapıtlarını merceğe alıyor.

- Feridun Andaç, ‘Okumak, yazmak üzerine aforizmalar (I)’ başlıklı yazısında, bir varoluş biçim olarak okuma eylemini irdeliyor.

- Ülker İnce, James Wood’un Hayatın En Yakın Benzeri’ni (Can Yayınları) inceliyor.

- Efnan Dervişoğlu, yapıtları Kapı Yayınları’nca yeniden yayımlanan Cevdet Kudret’in yazınını ve Sınıf Arkadaşları, Havada Bulut Yok, Karıncayı Tanırsınız isimli romanlarından oluşan üçlemesini inceliyor.

- Necdet Batum, ‘Yeni roman… Nouvella…’ başlıklı yazısında çağdaş edebiyatımızdaki arayış ve yönelimleri merceğe alıyor.

- Arife Kalender, Çağdaş Şiirimizde ‘deniz’ imgesinin izini sürüyor.

- Okan Toygar, Ataol Behramoğlu ile kitaplaşan tiyatro oyunu Lozan’ı (Tekin Yayınevi) konuşuyor.

- Şerif Mehmet Uğurlu, Zehra İpşiroğlu ile Yaşamdan Tiyatroya, Tiyatrodan Yaşama kitabını (İkaros Yayınları) konuşuyor.

- İpek Özbey, Prof. Dr. Gökçen Orhan’ın Emanet Kalp’ini (Hep Kitap) değerlendiriyor.

- Müjde Alganer, Jan Devrim’in Meczubun Oğlu’nu (Yeni İnsan Yayınevi) inceliyor.

- Cavit Mukaddes, Hakan İşcen’in Yeraltından Şiirler’ini (Simurg Art Yayınları) değerlendiriyor.

- Ferhat Özen, Nuray Gök Aksamaz’ın şiir kitabı Güneşin Yaprakları’nı (Artshop Yayıncılık) inceliyor.

- Emek Yurdakul, Pelin Güneş’in Sıkıldım, İki Hafta Yokum (Tudem Yayınları) kitabını merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Güncel yepyeni birer seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüveni sürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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