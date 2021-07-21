YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 00:04

- 1640. sayısı YARIN yayınlanacak Cumhuriyet Kitap Dergi’nin kapağında; “Ömrümün özeti” sözleriyle nitelediği, şiirin değiştireceğine inancıyla, farklı bir yel estirmesi, çoraklaştığımız şu günlerde yaşamı, doğayı ve aşkı anımsatması umuduyla buluşturduğunu ifade ettiği şiir seçkisi Karanfil Fırtınası (İmgenin Çocukları Yayınevi) ile şiirde yarım yüzyılı geride bırakan Arife Kalender yer alıyor.

- Üçüncü sayfamızda, roman yazmanın bir yolculuk, yola çıkmak eylemi, gitmek görmek, karşılaşmak olduğunu imlediği ‘Roman yazmak (I)’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Gülçin Aras, kızıl medeniyetin tarihini yazan, sürekli yeni tanıklar arayan, sokaktaki insanları dinleyen; Kafka Kitap tarafından yayımlanan Kadın Yok Savaşın Yüzünde, Son Tanıklar, Çinko Çocuklar, Çernobil Duası, İkinci El Zaman gibi yapıtlarında da, savaşın acılarını sayısız tanıkla ilk elden ortaya koyan 2015 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Rus yazar Svetlana Aleksiyeviç ile yazını ve yapıtlarının oluşum süreçlerini konuşuyor.

- Hikmet Altınkaynak, usta yazar Zeynep Aliye ile eşi, sevgilisi, anne ve babası, son olarak arkadaşı tarafından ihanete uğradığını, bir başına kaldığını düşünen, sembiyotik ilişkilerle hayatta kalma dışında bir yöntem bilmeyen Mâhinur isimli genç kadının, gelip dayandığı yol ayrımında yaşadıklarını anlattığı romanı Kavşakta’yı konuşuyor.

- Nursun Erel, Murat Uyurkulak’ın, odağında ölüme giden kısa yolda “tek başına” ilerleyen genç kadın, “müstakbel mevta” Evren Tunga’nın yaşamının diğer yaşamlarla kesişmeleriyle gelişen cinayet romanı Merhume (Can Yayınları) ile “devrimci-alkolik hoca, baba, amca üçgeni”nde üç yaşlı adamı, 12 Eylül’de yaşananları, çocukluk arkadaşı Didem Madak ile yıllar sonra karşılaşmasını, gençliğininin penceresinden anlattığı öyküleri Hoca, Baba, Amca, Ben’i (Can Yayınları) inceliyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Yaşamı yazında kurmacayla sınamak’ başlıklı yazısında yaşantıdaki gerçektenliğe romanla ulaşmanın duyusallığını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Hanzade Servi’nin kakıntılı bir çocuk olan Kumsal’ı odağa aldığı, sımsıcak, yer yer gülümseten ve ince ince düşündüren kitabı Kumsal’ın Çizgili Dünyası’nı (Tudem Yayınları) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor

İyi okumalar

Editörden...

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