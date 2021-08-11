YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1643. sayısının kapağında, yazı damarını, yazarlığının ipuçlarını ortaya koyan Mektuplar (Biri Yayınları) yapıtıyla; hayatın içinden geçerken hissettiklerini yazan, gerçeği özümseyerek kendi gerçeğini yaratan, içeriğini Burak’laştırdıktan sonra, büyücü dokunuşlarla biçemlendiren Sevim Burak yer alıyor. Nihat Ziyalan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Ricardo Piglia’nın, edebiyat ve sinema üzerine görüşlerini yansıtmak üzere 1976-1999 yılları arasında yaptığı röportajlardan ve ders verdiği üniversitelerdeki kimi konuşmalardan derlediği yapıtı Kurmaca ve Eleştiri’yi (Çev. Murat Tanakol / Delidolu Yayınları) incelediği yazısıyla Murat Tanakol yer alıyor.

- Mustafa İsmail Dönmez, Hoda Barakat’ın ata mesleği kumaş ticaretini babasından miras alan Nikola’nın hikâyesini anlattığı, Beyrut’ta yaşanan iç savaş sonrası yaşanan fizikî ve psikolojik yıkıma yakılmış bir ağıt niteliğindeki Akdeniz Sürgünü’nü (Mustafa İsmail Dönmez / Delidolu Yayınları) irdeliyor.

- Hikmet Temel Akarsu, soyut resim sanatındaki yetkin eserleri ile öne çıkan ressam Setenay Özbek’in, Çerkezlerin büyük sürgününü anlattığı romanı Kafdağı’nın Ateşi’ni (Kafdav Yayıncılık) değerlendiriyor.

- Buse Özlem Bay, usta sosyal bilimci Pierre Bourdieu’nun, birey ve toplum olmayı, iktidar ilişkilerini, yaşamın içindeki sanatı-bilimi ve kelimelerin gücününü ortaya koyduğu Genel Sosyoloji - Collège de France Dersleri: 1981-1983 (Çev. Zuhal Emirosmanoğlu / İletişim Yayınları) isimli yapıtını inceliyor.

- Mehmet Akay, Ahmet İlhan’ın incelemesi Küçük İskender’de Queer Beden ve Poetika’yı (Klaros Yayınları) merceğe alıyor.

- Çağdaş Bayraktar, tarihçi David. S. Katz’ın, tarihçi Edward Gibbon, şair Lord Byron, Başbakan Benjamin Disraeli, romancı John Buchan ve tarihçi Arnold Toynbee’nin yaşamları ve yapıtları çevresinde Türk karşıtlığından Türk dostluğuna evrilen süreçlerini ortaya koyduğu İngilizlerin Gözünde Türkiye’yi (1776-1923) inceliyor.

- İpek Özbey, gazeteci Çınar Oskay’ın, öncül söyleşilerini bir araya getirdiği, yaşadığımız karanlık günlere bakan, ‘neden’ diye soran, dipten çıkmak için fenerini de yanında taşıyan, adeta insanlık dersi niteliğindeki kitabı Çağ Sancısı’nı (Doğan Kitap) değerlendiriyor.

- Z. Doğan Koreli, Kostas Mourselas’ın, Akdeniz’e kıyısı olan bir Yunan kasabasındaki renkli insanların çapraşık ve sırlarla dolu hikâyelerini anlattığı, akıcı bir dille hüznün hemen tüm hallerini betimlediği romanı Hüzün Nedeniyle Kapalıyız’ı (Kırmızı Kedi Yayınevi) yazıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Berna Durmaz’ın, yitirdiklerimizin farkına varmamızı, daha da geç olmadan bir çıkar yol bulmamızı duyumsatmayı amaçladığı, “ağaçların dili”ni konuşmaya, anlamaya, öğrenmeye çağrı niteliğindeki hüzünlü kitabı Ağaçlı Gül ve Hayal’i (Günışığı Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

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