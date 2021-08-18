YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 00:04

- Cumhuriyet Kitap Dergi’nin YARIN yayınlanacak 1644. sayısının kapağında; adalet, eşitlik, kültür düzeyi yüksek bir toplum, sanat yaratısının baş tacı edilmesi, kadın erkek eşitliği, ataerkilliğin, savaşların, sömürünün son bulması, teknolojinin insanlık yararına kullanılması gibi pusulası kıldığı ve günümüzde birer hayalete dönüştüğünü imlediği değerlerle harmanladığı yeni kitabı Hayalet Yeşeriyor (Ve Yayınevi) ile şair Gülseli İnal yer alıyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, Max Frisch’in “soruşturmalar”ı çevresinde, “Neye göre okuruz? Okuma seçimlerimiz, yönelimlerimizin belirleyicisi nedir?” sorularının yanıtının izlerini sürdüğü ‘Her soru sorgulama mıdır?’ başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- M. Sadık Aslankara, ‘Yaşam acısıyla vurur, sanat avutur!’ başlıklı yazısında, insanın her acının dermanını “öğüt vermeden bizi örsüne yatırıyor, vaaza kalkışmadan yüreğimize girip acımızı alıyor” dediği sanatta bulduğunu imliyor.

- Doğan Torun, Tolga Aydoğan ile Milli Mücadele dönemini çocuklar ve gençler için kaleme aldığı, tarihi gelişmeleri anılarla harmanladığı kitabı Bağımsızlık Yolu’nu (Bilgi Yayınevi) konuşuyor.

- Harun Tepe, ÇYDD tarafından yayımlanan on dört usta yazarın ortak emeğinin ürünü, laiklik ilkesinin ne olup ne olmadığını kimleri koruduğu, çağdaş bir yaşamın ancak cumhuriyetin temel değerlerine ve laiklik ilkesine bağlı bireylerden oluşan bir toplumda gerçekleşebileceğini ortaya koyan Cumhuriyet ve Laiklik kitabını inceliyor.

- Bilsay Kuruç, “kırk yıllık kapitalizmin ekonomisi, nadir ustalık ve vukuf eseri” olarak nitelediği, Oktar Türel’in, Küresel İktisadi Tarihçe: 1980-2009 (Yordam Kitap) kitabını inceliyor.

- Emin Adnan, hukukçu Reha Tanör’ün, her konunun gerçek bir öyküye dayandığı, toplam 48 kısa öykünün yer aldığı, yaşamla bir hesaplaşma ve bir bakıma bir yaşam kılavuzu niteliğindeki kitabı Hayat Yağmurda Yürümek Gibidir - Yaşam Sanatının Sıradan Sırları’nı (Yazardan Direkt Yayınevi) inceliyor.

- Zübeyde Seven Turan, Gülseren Engin’in İzmir üçlemesinin üçüncü kitabı, Smyrna kimliğinde bir kentin dahası bir ülkenin acılarını serimlediği yanı sıra ulus olma bilincini vurguladığı romanı Smyrna’nın Yazgısı’nı (Remzi Kitabevi) değerlendiriyor.

- Prof. Dr. Barış Bulunmaz ve Dr. Birsen Çetin’in Türkiye’de Gazetecilik: Genel Yayın Yönetmenleri Üzerinden Tarihsel Bir İzdüşüm - Yaşananlar, Tanıklıklar, Hatıralar’ında (Der Yayınları), etki gücü en yüksek görülen 8 gazete ele alınarak, bu gazetelerin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yapmış / yapmakta olan gazeteciler; Ertuğrul Özkök, Aykut Küçükkaya, Mehmet Y. Yılmaz, Rahmi Turan, İbrahim Karagül, Fatih Altaylı, Metin Yılmaz, İsmail Küçükkaya ile yapılan röportajlar sunuluyor.

- Osman Keçeli, gazeteci, yazar ve hayvan özgürlüğü aktivisti Zülâl Kalkandelen’in, yaşam savunucularının siyasi konjonktüre ve toplumsal baskıya karşın verdikleri mücadeleyi gözler önüne seren, hayvanları gerçek anlamda korumanın ilkelerini anlatan ve veganlığın ekolojik boyutunu tartışmaya açan detaylı bir rehber niteliğindeki Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü’nü (Yeni İnsan Yayınevi) inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Dilek Sever’in, bir hayata tutunma öyküsü sunarken hiçbir zorluk karşısında yılmamayı, merak duygumuzun ardına düşmeyi, farkımızın farkında olmayı imlediği kitabı Dev Bir Benek’i (Can Çocuk) merceğe alıyor.

- Çağatay Yaşmut, Aşkın Zengin Akkuş’un, kadına karşı benimsenen bağnaz bakışın sürdüğünü, dini istismar ederek halkın sömüren ve sindirenleri merkeze aldığı romanı Kutsal Cehalet’i (Dark İstanbul) irdeliyor.

- Aslı Aksakarya, Buraya Kısıldık Sanırım (Edebi Şeyler Yayıncılık) kitabında, geçmiş ve gelecek arasında iradeyi ve şimdiyi sorgulayan anlatılara yoğunlaşıyor ve çok farklı karakterler üzerinden yaşama karşı galip çıkamamanın hikâyesini anlatıyor.

- Hatice Eğilmez Kaya, Selami Karabulut’un, doğadaki canlı cansız birçok varlığı, kente küsmüş kent insanını, dünyada hüküm süren çarpık düzeni dizelerine taşıdığı toplu şiirleri Kesik Ürperti’yi (Klaros Yayınları) değerlendiriyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşelerimiz düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar...

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