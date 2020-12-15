Yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünde yarın yağış beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklendiğini açıklarken, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Konya, Karaman ve Artvin çevrelerinde şiddetli rüzgar ve yağış olacağı uyarısını yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Konya, Karaman ve Artvin çevrelerinde havanın yağışlı geçmesi öngörülüyor.
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